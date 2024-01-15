Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Dampak Saat Pajak Hiburan Naik hingga 75%

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |13:37 WIB
Ternyata Ini Dampak Saat Pajak Hiburan Naik hingga 75%
Dampak Saat Pajak Hiburan Naik hingga 75%. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kenaikan tarif pajak hiburan menjadi ramai diperbincangkan. Pasalnya sangat berdampak bagi industri, meskipun memang tidak merata.

Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan, sebab dalam UU HKPD, kini ada batas tarif minimum sebesar 40% yang dahulu tidak ada.

"Alhasil, beberapa daerah akan mengalami kenaikan tarif yang cukup signifikan. Contohnya, di daerah Kabupaten Badung, yang merupakan pusat wisata Bali, akan mengalami kenaikan tarif dari 15% ke 40% sampai 75%. Begitu pula dengan Jakarta, dari 25% akan meningkat 40%- 75%," terangnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (15/1/2024).

Kemudian industri hiburan di kedua daerah yang mengalami kenaikan pajak tersebut akan terdampak. Kenaikan pajak ini bisa menaikan harga yang yang dibayarkan oleh konsumen dan/atau mengurangi keuntungan dari pemilik usaha.

"Dengan harga tiket ke luar negeri yang kini murah, kenaikan tarif ini akan menjadi tantangan besar bagi para pelaku usaha. Konsumen bisa saja memilih opsi ke luar negeri. Begitu pula dengan pengusaha, kalau konsumennya kabur mereka juga pasti akan kabur," papar Fajry.

Tapi, bagi daerah yang tarifnya sudah tinggi seperti Bogor, tarifnya 75%, ketentuan ini tidak akan berdampak. Karena sedari awal, tarifnya sudah tinggi. Sehingga lebih memberikan dampak ke industri di wilayah atau daerah tertentu ya, dibanding ekonomi secara keseluruhan.

Dirinya menyangkan klausa minimum 40% dalam UU HKPD, biarkan daerah beri keluasaan tarif yang sesuai. Kalau daerah pusat wisata hiburan malam seperti Bali, tidak boleh tinggi-tinggi tarifnya biar industri pariwisatanya dapat tumbuh.

"Sayangnya, UU HKPD ini baru berlaku. Jadi sulit untuk mengubah atau merevisinya lagi. Terlebih kita akan memasuki tahun pemilihan dan dengan anggota DPR yang baru. Tapi ada yang mengajukan judicial review," tutup Fajry.

Sebelumnya, Pengacara Hotman Paris Hutapea mengeluhkan pungutan pajak usaha jasa kesenian dan hiburan mencapai 40%. Hal itu dikeluhkan melalui unggahan reels di Instagram miliknya @hotmanparisofficial, Sabtu (6/1).

