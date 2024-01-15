Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

90% Provinsi Indonesia Belum Siap Lakukan Transisi Energi

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |20:16 WIB
90% Provinsi Indonesia Belum Siap Lakukan Transisi Energi
RI belum siap lakukan transisi energi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Transisi energi merupakan perpindahan dari sumber energi yang memiliki emisi karbon tinggi ke energi terbarukan. Pemerintah pun berkomitmen melakukan transisi energi demi menekan emisi karbon.

Sayangnya, belum semua provinsi siap melakukan transisi energi. Direktur Kebijakan Publik CELIOS (Center of Economic and Law Studies), Media Wahyudi Askar mengatakan, 90% provinsi di Indonesia belum memiliki kesiapan untuk melakukan transisi energi. Dia menyebutkan, beberapa provinsi di Indonesia masih berstatus rendah.

“Kesiapan transisi energi masih jauh dari kemerataan antar wilayah di mana 90% provinsi di Indonesia belum memiliki kesiapan yang memadai, yakni sekitar 70% (24 provinsi) berstatus sedang dan 20% (7 provinsi) berstatus rendah," kata Wahyudi, Senin (15/1/24).

Selain itu, Wahyudi juga menjelaskan sebab dari ketidaksiapan tersebut adalah karena transisi energi bergantung pada tingkat konsumsi per kapita. Menurutnya, kerentanan iklim dan energi di setiap daerah juga mempengaruhi hal tersebut.

"Belum meratanya kesiapan daerah dalam transisi energi juga bergantung pada tingkat konsumsi per kapita, signifikansi keterlibatan perempuan, dan tingkat kerentanan iklim dan energi di tiap daerah," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179433/airlangga-qJna_large.jpg
Menko Airlangga: Pertemuan ke-3 AZEC Untungkan RI Percepat Transisi Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170853/batu_bara-0g3U_large.jpg
BBM dan Batu Bara Masih Dibutuhkan? Generasi Muda Siapkan Diri Hadapi Transisi Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161370/panas_bumi-67Bu_large.jpg
RI Paling Potensial Kembangkan Panas Bumi, Bisa Produksi Listrik 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160371/plts-fiHo_large.jpg
Transisi Energi Baru Terbarukan RI Capai 2.300 MW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159371/ebt-QvDp_large.jpg
ICDX Ungkap Renewable Energy Certificate Miliki Manfaat Bagi Pembangkit Listrik EBT, Pembeli dan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/320/3153837/plts-6yia_large.jpg
Tarik Investor, RI Bangun PLTS di KEK Sei Mangkei
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement