90% Provinsi Indonesia Belum Siap Lakukan Transisi Energi

JAKARTA - Transisi energi merupakan perpindahan dari sumber energi yang memiliki emisi karbon tinggi ke energi terbarukan. Pemerintah pun berkomitmen melakukan transisi energi demi menekan emisi karbon.

Sayangnya, belum semua provinsi siap melakukan transisi energi. Direktur Kebijakan Publik CELIOS (Center of Economic and Law Studies), Media Wahyudi Askar mengatakan, 90% provinsi di Indonesia belum memiliki kesiapan untuk melakukan transisi energi. Dia menyebutkan, beberapa provinsi di Indonesia masih berstatus rendah.

“Kesiapan transisi energi masih jauh dari kemerataan antar wilayah di mana 90% provinsi di Indonesia belum memiliki kesiapan yang memadai, yakni sekitar 70% (24 provinsi) berstatus sedang dan 20% (7 provinsi) berstatus rendah," kata Wahyudi, Senin (15/1/24).

Selain itu, Wahyudi juga menjelaskan sebab dari ketidaksiapan tersebut adalah karena transisi energi bergantung pada tingkat konsumsi per kapita. Menurutnya, kerentanan iklim dan energi di setiap daerah juga mempengaruhi hal tersebut.

"Belum meratanya kesiapan daerah dalam transisi energi juga bergantung pada tingkat konsumsi per kapita, signifikansi keterlibatan perempuan, dan tingkat kerentanan iklim dan energi di tiap daerah," tambahnya.