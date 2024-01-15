Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kisah Sedih di Balik Pengemis Viral 'Aa Kasihan Aa'

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |21:21 WIB
Kisah Sedih di Balik Pengemis Viral 'Aa Kasihan Aa'
Kisah Baliah pengemis viral (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA - Kisah sedih di balik pengemis viral 'Aa Kasihan Aa'. Awal 2024 dihebohkan dengan viralnya sebuah video ibu-ibu pengemis dengan kalimatnya ‘A kasihan A’.

Namun, ternyata ada kisah sedih dibalik pengemis viral ‘Aa kasihan Aa’. Pasalnya, Ibu tersebut diduga telah menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Melansir akun Instagram @mood.jakarta pada Senin, (15/01/2024), video tersebut memuat pengakuan ibu-ibu pengemis viral yang ternyata menjadi korban KDRT suaminya.

Dalam pengakuannya, ibu pengemis tersebut merasa harus dikasihani karena dimarahi oleh suaminya, bahkan dia mendapat pukulan di bagian kepala, serta kakinya ditendang.

“Dimarahin suami, dipukul kepala, ini kakinya ditendang,” ujarnya ketika ditanyakan oleh selebgram, Willie Salim.

Selain itu, ibu tersebut harus menerima ketika uangnya harus diambil oleh sang suami. Ibu tersebut juga terpaksa menjadi pengemis karena sang suami tidak bekerja dan menyuruhnya menjadi pengemis.

“Uang saya diambil. Sebenarnya ibu ga mau ngemis, tapi disuruh suami, suaminya ga kerja,” katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159057/kemiskinan-1pkJ_large.jpg
Pengeluaran Rp20.000 per Hari Masuk Kategori Orang Miskin, Begini Kata Mensos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/320/3158383/kemiskinan-XujH_large.jpg
Data Jumlah Orang Miskin RI versi BPS Diragukan, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/320/3158175/kemiskinan-FLt7_large.jpg
5 Fakta Kemiskinan di Indonesia, Pulau Jawa Terbanyak hingga Perkotaan Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/320/3158123/orang_miskin-19RT_large.jpg
Orang Miskin di Perkotaan Naik Imbas Melonjaknya Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/320/3154793/kemiskinan_di_indonesia-saY6_large.jpg
BP Taskin Kelompokan 5 Kategori Masyarakat Miskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/320/3154596/kemiskinan-aU5x_large.jpg
BP Taskin Ungkap Cara Selesaikan 25,4 Juta Masyarakat Miskin ke Prabowo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement