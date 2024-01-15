Kisah Sedih di Balik Pengemis Viral 'Aa Kasihan Aa'

JAKARTA - Kisah sedih di balik pengemis viral 'Aa Kasihan Aa'. Awal 2024 dihebohkan dengan viralnya sebuah video ibu-ibu pengemis dengan kalimatnya ‘A kasihan A’.

Namun, ternyata ada kisah sedih dibalik pengemis viral ‘Aa kasihan Aa’. Pasalnya, Ibu tersebut diduga telah menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Melansir akun Instagram @mood.jakarta pada Senin, (15/01/2024), video tersebut memuat pengakuan ibu-ibu pengemis viral yang ternyata menjadi korban KDRT suaminya.

Dalam pengakuannya, ibu pengemis tersebut merasa harus dikasihani karena dimarahi oleh suaminya, bahkan dia mendapat pukulan di bagian kepala, serta kakinya ditendang.

“Dimarahin suami, dipukul kepala, ini kakinya ditendang,” ujarnya ketika ditanyakan oleh selebgram, Willie Salim.

Selain itu, ibu tersebut harus menerima ketika uangnya harus diambil oleh sang suami. Ibu tersebut juga terpaksa menjadi pengemis karena sang suami tidak bekerja dan menyuruhnya menjadi pengemis.

“Uang saya diambil. Sebenarnya ibu ga mau ngemis, tapi disuruh suami, suaminya ga kerja,” katanya.