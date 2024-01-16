Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kisah Mengharukan Sosok Balilah Pengemis 'Aa Kasihan Aa'

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |07:01 WIB
Kisah Mengharukan Sosok Balilah Pengemis 'Aa Kasihan Aa'
Kisah Baliah pengemis viral (Foto: Freepik)
JAKARTA - Baliah, yang sering disebut sebagai "Aa Kasihan Aa" oleh netizen, adalah seorang pengemis viral yang tinggal di Bogor, Jawa Barat. Ia dikenal karena video di mana ia muncul dengan jilbab instant berwarna biru dan mengemis di sekitar Gunung Salak. Caranya mengemis dengan mengucapkan "Aa kasihan Aa" telah membuatnya dikenal oleh banyak orang di media sosial.

Baliah, seorang wanita paruh baya yang tinggal di Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, adalah seorang individu yang kurang mampu secara finansial. Karena situasi ini, Baliah terpaksa mengemis agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga biaya sekolah anak-anaknya.

Baliah sendiri menghadapi kesulitan dalam berkomunikasi, yang membuatnya harus menggunakan bahasa isyarat atau gerakan tubuh sebagai bentuk komunikasi. Selain itu, Baliah juga memiliki suami bernama Ropik, yang juga memiliki keterbatasan pendengaran atau tuna rungu.

Sebagai informasi, seorang TikTokter bernama Willie Salim pun mencoba menghampiri wanita tersebut. Baliah, menceritakan bahwa alasan dia menjadi pengemis adalah karena suaminya yang menyuruhnya.

“Iya (suami) jahat. Uang saya diambil, sebenarnya ibu gak mau ngemis, disuruh suami,” ungkap Baliah.

Baliah, dalam ceritanya, menceritakan bahwa suaminya tidak bekerja dan hanya mengandalkan dirinya untuk mencari nafkah. Karena itu, dia dengan rela hati meminta-minta kepada pengendara yang lewat di kawasan Gunung Salak ini.

