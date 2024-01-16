Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Keuntungan Pembiayaan Alat Berat di MNC Leasing

Asla Lupanda , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |16:29 WIB
3 Keuntungan Pembiayaan Alat Berat di MNC Leasing
3 Keuntungan Pembiayaan Alat Berat di MNC Leasing
A
A
A

JAKARTA - MNC Leasing merupakan perusahaan pembiayaan di bawah naungan PT MNC Kapital Indonesia Tbk yang sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

MNC Leasing sudah memiliki 11 kantor yang tersebar luas di 10 kota besar di Indonesia, dan menjadi solusi pembiayaan produktif dan inovatif yang terpercaya di Indonesia.

Menjadi solusi pembiayaan alat berat di Indonesia, khususnya dalam sektor pertambangan, pertanian, kehutanan, konstruksi, industri, transportasi, manufaktur, jasa, telekomunikasi, farmasi, fast moving consumer goods (FMCG) dan lain-lain.

MNC Leasing menyediakan berbagai macam solusi pembiayaan untuk Anda, termasuk pembiayaan alat berat, pembiayaan anjak piutang. Saat bekerja sama dengan MNC Leasing, Anda akan mendapatkan beberapa keuntungan sebagai berikut :

1. Proses Mudah dan Cepat

MNC Leasing memberikan berbagai kemudahan untuk customer yang ingin bekerja sama untuk pembiayaan alat berat, baik perseorangan atau perusahaan masing-masing bisa mengajukan permintaan pembiayaan dengan proses yang mudah dan cepat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172455/mnc_leasing-aU94_large.jpg
Pertegas Komitmen Sustainability, MNC Leasing Dukung Inovasi Industri Alat Berat Bersama GM Tractors
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159894/mnc_leasing_raih_penghargaan-tw1Y_large.jpg
MNC Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing) Raih Penghargaan The Best Performance Multifinance Company 5 Tahun Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/320/3157394/mnc_leasing-5vj9_large.jpg
MNC Leasing Tegaskan Komitmen Pembiayaan Alat Berat untuk Industri Pertambangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/320/3155775/mnc_leasing-x5WJ_large.jpg
MNC Leasing Perkuat Pembiayaan Alat Berat, Dukung Proyek Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/320/3147874/mnc_leasing-2QNL_large.jpg
MNC Leasing Siapkan Rp50 Miliar untuk Pembiayaan Tambang dan Perkebunan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/320/3147838/mnc_leasing-mOv7_large.jpg
Gandeng MNC Leasing, Dirut Bank SBI Indonesia Bidik Pembiayaan di Sektor Pertambangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement