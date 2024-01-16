3 Keuntungan Pembiayaan Alat Berat di MNC Leasing

JAKARTA - MNC Leasing merupakan perusahaan pembiayaan di bawah naungan PT MNC Kapital Indonesia Tbk yang sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

MNC Leasing sudah memiliki 11 kantor yang tersebar luas di 10 kota besar di Indonesia, dan menjadi solusi pembiayaan produktif dan inovatif yang terpercaya di Indonesia.

Menjadi solusi pembiayaan alat berat di Indonesia, khususnya dalam sektor pertambangan, pertanian, kehutanan, konstruksi, industri, transportasi, manufaktur, jasa, telekomunikasi, farmasi, fast moving consumer goods (FMCG) dan lain-lain.

MNC Leasing menyediakan berbagai macam solusi pembiayaan untuk Anda, termasuk pembiayaan alat berat, pembiayaan anjak piutang. Saat bekerja sama dengan MNC Leasing, Anda akan mendapatkan beberapa keuntungan sebagai berikut :

1. Proses Mudah dan Cepat

MNC Leasing memberikan berbagai kemudahan untuk customer yang ingin bekerja sama untuk pembiayaan alat berat, baik perseorangan atau perusahaan masing-masing bisa mengajukan permintaan pembiayaan dengan proses yang mudah dan cepat.