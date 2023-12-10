Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rayakan HUT ke-9, MNC Leasing Optimistis Capai Target pada 2024

Arfiah , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |16:41 WIB
Rayakan HUT ke-9, MNC Leasing Optimistis Capai Target pada 2024
A
A
A

JAKARTA MNC Leasing mengusung tema Amazin9 MGUI dalam peringatan HUT ke-9 pada tanggal 4 Desember 2023.

Melalui tema tersebut, MNC Leasing selalu ingin memiliki kontribusi luar biasa terhadap solusi pembiayaan produktif dan inovatif di Indonesia.

Memasuki usia ke-9, MNC Leasing gelar serangkaian kegiatan untuk rayakan ulang tahun sebagai tanda pencapaian penting di hari ulang tahunnya dan menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh Karyawan.

Perayaan ulang tahun ke-9 tersebut ditandai dengan serangkaian kegiatan acara antara lain pemotongan tumpeng secara simbolis yang dilakukan oleh Gabriel Mahjudin selaku Perwakilan Direksi MNC Kapital, ketiga Board of Directors MNC Leasing, yaitu Henri Gunawan selaku Direktur Keuangan, Miron Durait Panjaitan selaku Direktur, dan Yusnandi Liauw selaku Direktur.

Direktur Keuangan MNC Leasing Henri Gunawan menyatakan bahwa Diadakan juga konsultasi kesehatan gratis yang merupakan inisiatif dan langkah kongkrit MNC Leasing dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi Karyawan MNC Leasing, yang diadakan tepat pada hari ulang tahun MNC Leasing, Senin 4 Desember 2023 kemarin.

Halaman:
1 2
