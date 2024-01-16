Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Program Susu Gratis Bisa Bikin Peternak Menjerit

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |18:39 WIB
Program Susu Gratis Bisa Bikin Peternak Menjerit
Program Susu Gratis Bisa Bikin Peternak Menjerit. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Program susu gratis yang diusung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai membuat para peternak menjerit. Pasalnya program itu mengutamakan sapi perah yang disuplai dari negara lain.

Ketua Bidang UKM dan Koperasi DPP Partai Perindo, Djoni Rolindrawan menyebut, program susu gratis dengan mengandalkan sapi perah impor bisa membuat peternak lokal menderita.

Menurutnya, cara terbaik menyediakan pasokan susu adalah dengan melakukan inseminasi buatan. Dimana, teknik ini dilakukan pada sapi betina produktif atau di usia produktif, yakni 15-18 bulan.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Djoni, ketersediaan sapi perah kurang 600.000 ekor. Dari jumlah itu, sebagiannya bisa di intensifikasikan dengan teknik inseminasi.

“Program susu gratis itu memang bagus, hanya saja, saya juga sempat baca-baca di data BPS ya, jadi ketersediaan sapi perah itu kan baru kurang dari 600.000 ekor, nah itu saya kira bisa di intensifikasikan,” papar Djoni saat Podcast Aksi Nyata, Selasa (16/1/2024).

Djoni mencatat inseminasi buatan merupakan pilihan terbaik untuk menekan impor sapi perah. Selain juga membantu para peternak di Tanah Air.

“Jangan impor sapi-nya lah, mungkin kalau untuk inseminasi itu saya kira lebih tepat gitu ya, karena juga mungkin dari segi neraca perdagangan kita juga tidak terlalu mengeluarkan banyak devisa gitu ya,” lanjut dia.

Halaman:
1 2
