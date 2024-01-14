Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Program Telur Gratis Ganjar-Mahfud Dinilai Lebih Baik dari Susu Gratis

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |12:59 WIB
Program Telur Gratis Ganjar-Mahfud Dinilai Lebih Baik dari Susu Gratis
Program Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membagikan telur ke warga di kawasan Rumah Susun Tanah Tinggi, Senen, Jakarta Pusat pada Minggu (14/1/2024).

Gerakan membagikan telur ini merupakan gerakan serentak di seluruh Indonesia, yang menjadi bagian dari perayaan HUT PDIP ke 51.

Hasto menjelaskan, total ada 1.500 telur yang dibagikan ke warga di Rusun Tanah Tinggi itu. Ribuan telur itu telah dipindang oleh warga setempat.

"Telur ini dimasak oleh Ibu-ibu di RT dan kemudian dibagi untuk menambah asupan gizi bagi anak-anak kita," jelas Hasto.

Ia pun kemudian membandingkan program bagi telur itu dengan program bagi-bagi susu gratis ala pasangan calon presiden dan wakil presiden calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming. Sebab menurutnya, telur jauh lebih baik dari susu.

1 2
