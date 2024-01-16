Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siapakah Pemilik Kopi Tuku? Ini Sosoknya

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |19:02 WIB
Siapakah Pemilik Kopi Tuku? Ini Sosoknya
Siapakah pemilik kopi Tuku (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Siapakah pemilik Kopi Tuku? Ini sosoknya. Kopi Tuku sempat ramai diperbincangkan setelah kedainya dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedai Kopi Tuku berada di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan.

Kopi Tuku ternyata dikenal sebagai salah satu pelopor kopi susu gula aren di Indonesia. Namun, siapa sangka, ternyata inspirasi Kopi Tuku ini berawal dari es cendol yang menggunakan gula aren.

Lantas, bagaimana cerita Kopi Tuku dan siapakah pemilik Kopi Tuku? Ini sosoknya. Berikut informasi yang telah dirangkum Okezone, Selasa (16/1/24).

Andanu Prasetyo, seorang businessman yang suka kerja langsung di lapangan. Andanu sudah terlebih dahulu mendirikan sebuah kedai kopi kecil yang target pasarnya adalah para tetangga.

Untuk memulai bisnisnya, Andanu memberanikan diri untuk melakukan riset dengan menanyakan para tetangga yang menjadi pelanggan kopinya tersebut. Hasilnya, Andanu mendapati bahwa mereka lebih suka kopi yang dicampur susu. Artinya, masyarakat menyukai kopi dengan rasa manis.

Dari situ, Andanu mendapatkan inspirasi melalui es cendol yang menjadi salah satu minuman favorit masyarakat Indonesia. Dalam komposisinya, es cendol menggunakan gula aren sebagai pemanisnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/455/3163308/bri-WU8S_large.jpg
Pengusaha Muda Binaan BRI Ini Sukses Bawa Gulalibooks Go Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158704/nikita_willy-sbkA_large.jpg
Bisnis dan Kekayaan Nikita Willy yang Belanja Thrifting di Pasar Senen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/455/3155237/riza_chalid-5wfJ_large.jpg
Daftar Perusahaan Riza Chalid, Saudagar Minyak Tersangka Korupsi Pertamina Rp285 Triliun yang Kabur ke Singapura
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement