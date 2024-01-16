Siapakah Pemilik Kopi Tuku? Ini Sosoknya

JAKARTA - Siapakah pemilik Kopi Tuku? Ini sosoknya. Kopi Tuku sempat ramai diperbincangkan setelah kedainya dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedai Kopi Tuku berada di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan.

Kopi Tuku ternyata dikenal sebagai salah satu pelopor kopi susu gula aren di Indonesia. Namun, siapa sangka, ternyata inspirasi Kopi Tuku ini berawal dari es cendol yang menggunakan gula aren.

Lantas, bagaimana cerita Kopi Tuku dan siapakah pemilik Kopi Tuku? Ini sosoknya. Berikut informasi yang telah dirangkum Okezone, Selasa (16/1/24).

Andanu Prasetyo, seorang businessman yang suka kerja langsung di lapangan. Andanu sudah terlebih dahulu mendirikan sebuah kedai kopi kecil yang target pasarnya adalah para tetangga.

BACA JUGA: 5 Manfaat Kopi Robusta untuk Kesehatan

Untuk memulai bisnisnya, Andanu memberanikan diri untuk melakukan riset dengan menanyakan para tetangga yang menjadi pelanggan kopinya tersebut. Hasilnya, Andanu mendapati bahwa mereka lebih suka kopi yang dicampur susu. Artinya, masyarakat menyukai kopi dengan rasa manis.

Dari situ, Andanu mendapatkan inspirasi melalui es cendol yang menjadi salah satu minuman favorit masyarakat Indonesia. Dalam komposisinya, es cendol menggunakan gula aren sebagai pemanisnya.