HOME FINANCE HOT ISSUE

Kredit Perbankan di Atas Prakiraan BI, Capai 10,38%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |15:04 WIB
Kredit Perbankan di Atas Prakiraan BI, Capai 10,38%
Kredit Perbankan di Atas Perkiraan BI. (Foto: okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Bank Indonesia menyampaikan kredit perbankan 2023 mencapai 10,38%. Hal ini menunjukkan tetap baik sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Pertumbuhan kredit pada 2023 mencapai 10,38% (yoy), berada dalam kisaran atas prakiraan Bank Indonesia 9-11%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG BI di Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Dari sisi permintaan, peningkatan kredit tersebut sejalan dengan kinerja positif korporasi dan rumah tangga.

Dari sisi penawaran, peningkatan kredit didorong oleh risk appetite perbankan dan kapasitas likuiditas perbankan yang terjaga baik, termasuk dampak positif dari kebijakan likuiditas Bank Indonesia seperti KLM dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM).

Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh kredit investasi dan kredit modal kerja, masing-masing sebesar 12,26% dan 10,05%.

Sementara secara sektoral, pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh kinerja sektor Pengangkutan, Jasa Sosial, Perdagangan, dan Listrik, Gas, Air.

Pembiayaan syariah pada Desember 2023 juga tumbuh sebesar 15,80% (yoy), sementara pertumbuhan kredit UMKM mencapai 8,03% (yoy).

Halaman:
1 2
