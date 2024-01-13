Mahfud MD Janji Hapus Seluruh Kredit Macet Petani Senilai Rp678 Miliar

SURABAYA - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Mahfud MD janji menghapus semua kredit macet petani. Dengan begitu, petani diharapkan tidak lagi mempunyai beban jutang.

Mahfud menjelaskan setidaknya terdapat Rp678 miliar kredit macet di tingkat petani. Mahfud menjelaskan pemutihan itu akan dilakukan lewat intrumen kebijakan pemerintah.

"Para petani punya kredit macet Rp678 miliar, para petani kredit tidak mampu bayar, itu akan diputihkan lewat kebijakan pemerintah," ujar Mahfud dalam Deklarasi MGB (Mahfud Guru Bangsa) di Jatim Expo, Sabtu (13/1/2024).

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan utang para petani itu akan dibayarkan dengan cara pengalokasian langsung uang negara. Langkah tersebut dinilai Mahfud tidak akan membebani ruang fiskal asalkan tidak ada korupsi.

"Uang kita banyak, korupsi ada triliunan, ini utang petani cuma miliar. Kalau kita menghapus setengah korupsi saja, kita punya uang banyak. Asal tidak dikorupsi, ini program realistis saja," sambung Mahfud.

Pemberantasan korupsi memang menjadi fokus dan janji utama pasangan calon yang diusung oleh Partai Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Komitmen tersebut optimis dicapai mengingat Mahfud MD merupakan mantan penegak hukum di tanah air.