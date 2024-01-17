Advertisement
SMART MONEY

Serba Mudah! Begini Cara Mengajukan Kartu Kredit Online Lewat MotionBank

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |13:37 WIB
Serba Mudah! Begini Cara Mengajukan Kartu Kredit <i>Online</i> Lewat MotionBank
Serba Mudah! Begini Cara Ajukan Kartu Kredit Lewat MotionBank
A
A


JAKARTA - Kemudahan transaksi di era digital memang terbilang impresif, khususnya pada aspek layanan perbankan. Hampir setiap kebutuhan transaksi keuangan dan administratif yang sebelumnya wajib dilakukan secara fisik, kini dapat dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja.

Salah satu contoh inovasi layanan digital yang patut diacungi jempol adalah MotionBank, aplikasi layanan perbankan digital persembahan dari MNC Bank.

Salah satu fitur layanan yang diunggulkan MotionBank adalah kemampuannya untuk melakukan pengajuan kartu kredit online. Langkah-langkahnya pun cukup mudah :

1. Pertama, kamu harus jadi nasabah MNC Bank dulu ya. Tapi tenang aja, cukup rebahan di rumah, download aplikasi MotionBank dan ikuti panduan di link berikut ini: https://bit.ly/TutorBuRekdanMPay

2. Setelah itu, pada dashboard utama MotionBank, pilih menu Kartu Kredit lalu klik Ajukan Sekarang

3. Perhatikan dan persiapkan Persyaratan Pribadi dan Persyaratan Dokumen untuk mempermudah proses pengajuan, lalu klik Lanjut.

4. Baca Syarat dan Ketentuan, jika setuju, klik Lanjut

5. Isi data yang dibutuhkan secara lengkap dan klik Lanjut

6. Pilih jenis kartu kredit yang diinginkan, akan muncul nama yang tercetak pada kartu, lalu klik Lanjut

7. Pilih metode pembayaran dan centang kotak Kirim Ke Email Saya, lalu klik Lanjut

8. Pastikan seluruh data yang diinput sudah benar, lalu klik Lanjut

9. Unggah seluruh dokumen yang dibutuhkan, lalu klik Iya, Lanjut

10. Masukkan Passcode lalu klik Lanjut

11. Silahkan cek aplikasi MotionBank secara berkala terkait status aplikasi pengajuan Kartu Kreditnya.

Berbagai transaksi dan akses informasi terkait Kartu Kredit MNC Bank juga dapat dilakukan seperti membuat atau mengubah PIN, ringkasan penggunaan kartu kredit tiga bulan terakhir, informasi tagihan kartu kredit, pembayaran kartu kredit, cek limit kartu utama dan kartu tambahan, mengubah transaksi menjadi cicilan, dan masih banyak lagi.

Selain fitur pengajuan kartu kredit online, MotionBank juga memiliki segudang fitur lain yang memanjakan nasabahnya, antara lain transaksi pembayaran melalui QRIS dan Virtual Account, pembukaan tabungan dan deposito secara online.

Advertisement