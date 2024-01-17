Segini Harga Uang Kertas 500 Rupiah Gambar Monyet

JAKARTA - Segini harga uang kertas 500 rupiah gambar monyet. Uang kertas Rp500 ini merupakan edisi terbitan 1992.

Uang kuno ini bukan merupakan alat pembayaran yang sah. namun uang kertas Rp500 bergambar monyet ini banyak ditawarkan di berbagai situs jual beli online dengan harga yang bervariasi.

Salah satu alasan uang kertas kuno ini banyak dicari adalah karena para kolektor mencari uang kuno langka, unik, dan memiliki nomor seri yang cantik. Tidak jarang ditemukan sehingga para kolektor berbondong-bondong menawarkan harga yang tinggi untuk seseorang yang memiliki uang kertas kuno tersebut.

Tidak hanya itu, uang kertas Rp500 bergambar monyet ini bukanlah uang resmi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, melainkan uang kuno tersebut sering diburu oleh masyarakat karena dijadikan untuk uang mahar.

Berikut ini Okezone telah merangkum dari beberapa sumber, segini harga uang kertas Rp500 gambar monyet. Pada Platform jual beli online toko hijau, uang kuno ini dijual dengan harga ribuan sampai jutaan. Bahkan harga tertinggi yang ditawarkan penjual mencapai Rp50 juta per lembarnya.