HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Harga Uang Rp1.000 Soekarno Tahun 1964

Meliana Tesa , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |16:49 WIB
Ternyata Segini Harga Uang Rp1.000 Soekarno Tahun 1964
Ternyata Segini Harga Uang Rp1.000 Soekarno Tahun 1964. (Foto: Okezone.com/TikTok Rina Agustiana)
JAKARTA - Ternyata segini harga uang Rp1.000 Soekarno tahun 1964. Uang ini, memiliki wajah proklamator Indonesia, Soekarno, yang mencerminkan semangat kemerdekaan dan keberanian dalam menghadapi tantangan zaman.

Uang Rp1.000 Soekarno tahun 1964 memiliki nilai sejarah karena pada bagian depan terdapat gambar Presiden pertama Indonesia. Uang kuno ini memiliki keunikan tersendiri yaitu jika diletakkan di telapak tangan maka dengan sendirinya uang akan bergerak menggulung ke atas membentuk huruf O atau U.

Keunikan ini tidak dimiliki oleh uang kertas atau bahan kertas manapun di dunia ini. Uang Rp1.000 Soekarno tahun 1964 memiliki tulisan Asma Allah, kun fayakun, nurisulaiman, surat al ikhlas dan lain lain dalam bahasa Arab. Ada yang dapat dilihat langsung namun sebagian besar hanya bisa dilihat bila dideteksi dengan sinar Ultra Violet atau detector uang palsu.

Ternyata segini harga uang Rp1.000 Soekarno tahun 1964. Jual beli uang ini dilakukan secara bebas oleh para pemburu uang kuno. Tentunya, nilai jual uang kuno tersebut tergantung jumlah dan kelangkaannya. Semakin langka tentunya akan semakin mahal.

Berdasarkan rangkuman Okezone pada Rabu (10/1/2024), uang Rp1.000 gambar Soekarno tahun 1964 sempat viral di media sosial Tiktok. Uang yang diklaim bisa melengkung tersebut pernah ditawar hingga Rp5 miliar. Akan tetapi harga yang ditawarkan pada uang tersebut berbeda-beda setiap platform e-commerce. Kisaran harga jualnya mulai dari Rp10-15 ribu per lembarnya.

Selain itu, pada aplikasi toko online warna oren, uang Rp1.000 gambar Soekarno tahun emisi 1964 dijual dengan harga mulai dari Rp7.500 hingga Rp25.000 per lembarnya. Sedangkan pada aplikasi toko online warna hijau, uang gambar Soekarno tersebut dijual dengan harga mencapai Rp7 juta per lembarnya.

