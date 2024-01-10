Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Harga Uang Koin Rp100 Rupiah Tahun 1978

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |16:05 WIB
Harga Uang Koin Rp100 Rupiah Tahun 1978
Harga Uang Koin Rp100 Rupiah Tahun 1978. (Foto: Okezone.com/Bank Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Harga uang koin Rp100 Rupiah tahun 1978 menarik untuk diulas. Uang Koin tersebut semakin langga sehingga memiliki nilai yang tinggi.

Uang koin 100 Rupiah tahun 1978 memiliki ketebalan hanya 1,9 mm. Uang koin ini juga sudah tidak beredar di kalangan Masyarakat karena sudah ditarik oleh Bank Indonesia.

Ciri-ciri uang koin 100 Rupiah tahun 1978 memiliki gambar wayang budaya khas Jawa di sisi pertama, dan Rumah Gadang asal Minangkabau Sumatera Barat disisi lainnya. Uang koin 100 Rupiah tahun 1978 dirilis oleh Bank Indonesia sebagai peringatan kehutanan untuk kesejahteraan bangsa.

Uang koin 100 Rupiah tahun 1978 diproduksi oleh Peruri sebanyak 67.698.000 keping pada tahun produksi.

Namun uang koin 100 Rupiah tahun 1978 ini menjadi incaran para kolektor karena unik.

Lalu berapa harga uang koin 100 Rupiah tahun 1978? Dikutip dari beberapa sumber berikut penjelasannya, Rabu (10/1/2024).

Uang koin 100 Rupiah tahun 1978 dijual oleh beberapa toko online seperti Shopee sebesar Rp7.000 hingga Rp100.000.

Harga jual uang koin 100 Rupiah TE 1978 ini di Numista, nominal terendah dijual pada angka 0,49 dollar AS atau setara dengan Rp7.000 (kurs Rp14.943 per 1 dollar AS).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
