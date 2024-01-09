Segini Harga Uang Koin Rp10 Tahun 1971

JAKARTA - Segini harga uang koin 10 rupiah Tahun 1971. Uang koin tersebut memiliki nilai cukup tinggi karena jumlahnya yang sangat sedikit.

Uang koin Kuno Rp10 Tahun 1971 merupakan mata uang yang sudah diterbitkan sejak lama. Kini, uang koin kuno tersebut tidak lagi diedarkan.

BACA JUGA: Siapa Sangka Uang Koin Rp500 Gambar Melati Bisa Laku Rp150 Juta

Selain itu, tidak sedikit para kolektor yang hobi mengoleksi jenis uang kuno tersebut. Hal itu didasari karena adanya nilai sisi historis serta nilainya yang langka.

Menurut catatan Okezone pada Selasa (9/1/2024), segini harga uang koin 10 rupiah tahun 1971. Salah satu toko situs online yaitu @hamedK, menjual uang koin kuno Rp10 Tahun 1971 dengan harga yang tinggi. Untuk satu kepingnya dihargai senilai Rp100 juta.

BACA JUGA: Harga Jual Uang Koin Rp500 Ternyata Puluhan Juta

Selain itu, adapun toko online lain yang menjual dengan harga lebih rendah yaitu Rp60 ribu untuk satu kepingnya.

"Mungkin anda minat Beli koin kuno materi mahar nikah 10 rupiah 1971 kancing kondisi sesuai poto jelek korosi tp murah msh terlihat angka 10 harga terjangkau," tulis keterangan akun jual beli online @Opiexretailstore, Selasa (9/1/2024).