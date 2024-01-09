Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harga Uang Koin Rp10 Tahun 1971

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |16:44 WIB
Segini Harga Uang Koin Rp10 Tahun 1971
Segini Harga Utang Koin Rp10 Tahun 1971. (Foto: Okezone.com/Marketplace)
A
A
A

JAKARTA - Segini harga uang koin 10 rupiah Tahun 1971. Uang koin tersebut memiliki nilai cukup tinggi karena jumlahnya yang sangat sedikit.

Uang koin Kuno Rp10 Tahun 1971 merupakan mata uang yang sudah diterbitkan sejak lama. Kini, uang koin kuno tersebut tidak lagi diedarkan.

Selain itu, tidak sedikit para kolektor yang hobi mengoleksi jenis uang kuno tersebut. Hal itu didasari karena adanya nilai sisi historis serta nilainya yang langka.

Menurut catatan Okezone pada Selasa (9/1/2024), segini harga uang koin 10 rupiah tahun 1971. Salah satu toko situs online yaitu @hamedK, menjual uang koin kuno Rp10 Tahun 1971 dengan harga yang tinggi. Untuk satu kepingnya dihargai senilai Rp100 juta.

Selain itu, adapun toko online lain yang menjual dengan harga lebih rendah yaitu Rp60 ribu untuk satu kepingnya.

"Mungkin anda minat Beli koin kuno materi mahar nikah 10 rupiah 1971 kancing kondisi sesuai poto jelek korosi tp murah msh terlihat angka 10 harga terjangkau," tulis keterangan akun jual beli online @Opiexretailstore, Selasa (9/1/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/320/3164049/uang_koin_emas-dZEc_large.jpg
5 Uang Koin Indonesia yang Ternyata Mengandung Emas Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/622/3147511/uang_koin-A0yv_large.jpg
5 Cara Jual dan Tukar Uang Koin Rp1.000 Gambar Kelapa Sawit, Heboh Dijual Rp100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/320/3119595/koin-3WB9_large.jpg
Uang Koin Kelapa Sawit Rp1.000 Dihargai Rp100 Juta, Ini Cara Jual dan Tukarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/320/3105597/koin_jagat-9RZK_large.jpg
Perburuan Koin Jagat Akhirnya Dihentikan karena Merusak, Tak Ada Lagi Harta Karun Rp100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/320/3105524/koin_jagat-XwoC_large.jpg
5 Fakta Koin Jagat, Ngais-Ngais Tanah hingga Naik Pohon Demi Hadiah Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/320/3102289/uang-zpyD_large.jpg
Laku Rp100 Juta, Bagaimana Cara Jual Uang Koin Rp1.000 Kelapa Sawit?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement