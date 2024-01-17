Apakah Bahan Bakar Hidrogen Bisa untuk Semua Mobil?

Apakah hidrogen bisa untuk semua mobil (Foto: Shutterstock)

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH) pertama di Jl Daan Mogot, Jelambar pada Rabu (17/01/2024). Untuk membangun ekosistem yang baik, perlu dilibatkannya banyak pihak termasuk dengan menggandeng produsen mobil.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Soroti BBM Nelayan yang Jadi Keluhan di Banyak Tempat

Hingga saat ini ada satu produsen yaitu Toyota yang berhasil dicapai. Pertamina menggandeng Toyota dengan mengeluarkan mobil Toyota Mirai bertenaga hidrogen.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menyebutkan bahwa melalui kebijakan pemerintah, ditetapkan penggunaan hidrogen untuk kendaraan dapat dimulai pada 2030.

BACA JUGA: 100 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga Dibangun 2024

“Dari skala ini cukup challenging tapi saya yakin kita bisa mempercepatnya dengan manufaktur seperti Toyota. Ini bisa kita percepat,” jelas Nicke.

Lantas, bagaimana dengan nasib mobil bertenaga minyak. Apakah dapat ikut merasakan penggunaan bahan bakar hidrogen?