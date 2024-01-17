Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Bahan Bakar Hidrogen Bisa untuk Semua Mobil?

Asla Lupanda , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |21:04 WIB
Apakah Bahan Bakar Hidrogen Bisa untuk Semua Mobil?
Apakah hidrogen bisa untuk semua mobil (Foto: Shutterstock)
JAKARTA – PT Pertamina (Persero) membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH) pertama di Jl Daan Mogot, Jelambar pada Rabu (17/01/2024). Untuk membangun ekosistem yang baik, perlu dilibatkannya banyak pihak termasuk dengan menggandeng produsen mobil.

Hingga saat ini ada satu produsen yaitu Toyota yang berhasil dicapai. Pertamina menggandeng Toyota dengan mengeluarkan mobil Toyota Mirai bertenaga hidrogen.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menyebutkan bahwa melalui kebijakan pemerintah, ditetapkan penggunaan hidrogen untuk kendaraan dapat dimulai pada 2030.

“Dari skala ini cukup challenging tapi saya yakin kita bisa mempercepatnya dengan manufaktur seperti Toyota. Ini bisa kita percepat,” jelas Nicke.

Lantas, bagaimana dengan nasib mobil bertenaga minyak. Apakah dapat ikut merasakan penggunaan bahan bakar hidrogen?

