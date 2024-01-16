Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

100 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga Dibangun 2024

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |08:31 WIB
100 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga Dibangun 2024
100 Penyalur BBM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menargetkan bangun 100 lembaga penyalur BBM Satu Harga pada 2024.

Menurutnya dengan demikian maka seluruh wilayah Indonesia dapat menikmati BBM bersubsidi dengan harga yang sama.

"Kita targetkan tahun 2024 ini harus terpasang lagi 100. Minimum 100 lokasi lagi agar target 2024 itu dapat tercapai," ujarnya dalam konferensi pers Capaian Sektor ESDM Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (15/1/2024)

Arifin menuturkan, Program BBM Satu Harga merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menyediakan bahan bakar minyak (BBM) dengan harga yang sama di seluruh wilayah Indonesia.

Katanya, program ini pun telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T), serta daerah kepulauan, yang sebelumnya seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan BBM dengan harga yang terjangkau.

Halaman:
1 2
