JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Periode 2023-2028, di Istana Negara, Jakarta, hari ini.
Pelantikan didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota KPPU.
Adapun sembilan nama anggota KPPU terpilih untuk periode 2023-2028 sebagai berikut:
1. M. Fanshurullah Asa
2. Aru Armando
3. Rhido Jusmadi
4. Gopprera Panggabean
5. Hilman Pujana
6. Moh Noor Rofieq
7. Mohammad Reza
8. Eugenia Mardanugraha
9. Budi Joyo Santoso