HOME FINANCE HOT ISSUE

Presiden Jokowi Resmi Lantik 9 Anggota KPPU Periode 2023-2028

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |10:32 WIB
Presiden Jokowi Resmi Lantik 9 Anggota KPPU Periode 2023-2028
Presiden Jokowi Lantik Anggota KPPU Periode 2023-2028. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Periode 2023-2028, di Istana Negara, Jakarta, hari ini.

Pelantikan didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota KPPU.

Adapun sembilan nama anggota KPPU terpilih untuk periode 2023-2028 sebagai berikut:

1. M. Fanshurullah Asa

2. Aru Armando

3. Rhido Jusmadi

4. Gopprera Panggabean

5. Hilman Pujana

6. Moh Noor Rofieq

7. Mohammad Reza

8. Eugenia Mardanugraha

9. Budi Joyo Santoso

