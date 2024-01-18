Presiden Jokowi Resmi Lantik 9 Anggota KPPU Periode 2023-2028

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Periode 2023-2028, di Istana Negara, Jakarta, hari ini.

Pelantikan didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota KPPU.

Adapun sembilan nama anggota KPPU terpilih untuk periode 2023-2028 sebagai berikut:

1. M. Fanshurullah Asa

2. Aru Armando

3. Rhido Jusmadi

4. Gopprera Panggabean

5. Hilman Pujana

6. Moh Noor Rofieq

7. Mohammad Reza

8. Eugenia Mardanugraha

9. Budi Joyo Santoso