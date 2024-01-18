Advertisement
HOT ISSUE

Konsumsi Listrik RI Naik 14% Sepanjang 2023

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |20:09 WIB
Konsumsi Listrik RI Naik 14% Sepanjang 2023
Konsumsi listrik naik 14% (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian ESDM mencatat realisasi konsumsi listrik Indonesia sepanjang 2023 mencapai 1.337 kWh. Konsumsi listrik meningkat hingga 14% dibandingkan 2022 lalu yang tercatat 1.173 kWh per kapita.

"Konsumsi listrik per kapita kita 1.337 ini hasilnya enggak jelek-jelek karena Myanmar, Kamboja, Timor Leste, Filipina malah masih di bawah," jelas Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024 di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Diungkapkannya, realisasi konsumsi listrik pada 2023 juga melampaui target yang dipatok pada 2023 yaitu sebesar 1.336 kWh per kapita.

Jisman menambahkan, meningkatkan konsumsi listrik dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"(Ada) pertumbuhan ekonomi. (Misal) bapak kan sekarang gajinya segini, ini perlu tadinya 1 kamar ada AC anak bikin AC lagi. Kan ada handphone sekarang nanti ada mobil listrik besar loh itu," terangnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa konsumsi listrik Indonesia di 2023 yang mencapai 1.337 kWh per kapita juga sudah cukup bagus dibandingkan negara lain seperti Myanmar Kamboja, Filipina, hingga Timor Leste.

