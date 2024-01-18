Ingin Masa Depan Cerah? Investasi Ini Bisa Menjadi Pilihan

JAKARTA – Investasi reksa dana semakin dilirik oleh masyarakat karena kemudahan dan murah saat ingin memulai investasi. Perusahaan manajer investasi juga berlomba-lomba untuk memberikan imbal hasil menarik dan produk yang mampu memberikan rasa aman kepada investor.

Begitu juga dalam hal kehidupan sehari-hari, literasi tentang investasi melalui media digital kini semakin dikencang beredar di mayarakat sehingga kesadaran akan pentingnya investasi mulai tinggi. Pengelolaan keuangan sebagai persiapan masa depan juga sudah banyak dijalankan oleh masyarakat, salah satu yang paling digemari adalah melalui reksa dana.

MNC Asset Management selaku perusahaan manajer investasi yang sudah 23 tahun berada di pasar modal Indonesia menyambut baik hal tersebut, sehingga performance produk yang dihasilkan oleh tim manajer investasi dapat bersaing dan diterima oleh masyarakat sebagai kendaraan untuk persiapan masa depan.

”Performa produk-produk yang kami hasilkan tentunya bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin memulai investasi, dan kami juga dalam mengelola produk-produk reksa dana tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku agar dapat meminimalisir risiko yang ada,” kata Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi.