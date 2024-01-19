Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Lesu ke Level 7.227 di Akhir Perdagangan Minggu Ini

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |16:35 WIB
IHSG Lesu ke Level 7.227 di Akhir Perdagangan Minggu Ini
IHSG Ditutup Melemah Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona merah sesi terakhir perdagangan minggu ini. IHSG ditutup melemah 25,56 poin atau 0,35% ke level 7.227,40.

Pada penutupan perdagangan, Jumat (19/1/2024), terdapat 196 saham menguat, 327 saham melemah dan 238 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,5 triliun dari 15,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,17% ke 971,296, indeks JII melemah 0,18% ke 524,04, indeks IDX30 melemah 0,31% ke 497,236 dan indeks MNC36 melemah 0,19% ke 369,214.

Untuk indeks sektoral kompak melemah yakni energi 0,54%, industri 0,34%, siklikal 0,22%, kesehatan 0,65%, keuangan 0,02%, properti 0,22%, teknologi 0,2%, infrastruktur 0,47%, transportasi 0,85%. Sedangkan yang menguat hanya sektor barang baku 0,71%, non siklikal 0,01%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA) naik 33,96% ke Rp71, PT Citra Nusantara Gemilang Tbk (CGAS) naik 22,37% ke Rp930 dan saham PT Hotel Sahid International Tbk (SHID) naik 20,10% ke Rp2450.

