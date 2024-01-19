Begini Tanda-Tanda IMEI Disadap Pinjol

JAKARTA - International Mobile Equipment atau IMEI baru-baru ini ramai diperbincangkan karena diketahui bisa disadap. IMEI digunakan untuk mengidentifikasi perangkat seluler HP. Selain itu juga dapat digunakan untuk melacak perangkat dan sebagai proses autentifikasi jaringan seluler.

Upaya penyadapan tentu sangat berbahaya dan mengancam keamanan perangkat Hp. Namun hal ini justru dimanfaatkan oleh Pinjaman Online (Pinjol) ilegal. Agar terhindar dari sadap, penting untuk melakukan langkah pencegahan.

Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan aplikasi keamanan untuk memastikan IMEI aman. Melalui aplikasi ini dapat dilakukan pemindaian dan pemeriksaan keamanan IMEI pada perangkat hp.

Selanjutnya untuk melindungi IMEI Hp juga dapat dilakukan hal berikut. Seperti; tidak membagikan IMEI secara sembarangan, menggunakan kata sandi yang kuat, dan melakukan update perangkat lunak secara berkala.

Untuk mengetahui IMEI disadap atau tidak, dapat dideteksi melalui berbagai hal. Antara lain; mendapat pesan dan telpon aneh, kinerja Hp menurun, terjadi perubahan perangkat Hp seperti unduhan aplikasi yang tidak diketahui. Selain itu dapat juga dilakukan pengecekan status IMEI pada Hp dan melakukan pemeriksaan status secara online lewat website yang disediakan oleh layanan.