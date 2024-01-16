Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Mengetahui IMEI Disadap Pinjol, Kenali Tanda-Tandanya

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |19:21 WIB
Cara Mengetahui IMEI Disadap Pinjol, Kenali Tanda-Tandanya
Cara Mengetahui IMEI Disadap Pinjol. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Cara mengetahui IMEI disadap pinjol. International Mobile Equipment (IMEI) adalah suatu kode yang dibuat oleh Global System for Mobile Association untuk mengidentifikasi perangkat seluler HP. Kode ini terdiri dari 15 digit yang dihasilkan dari 8 digit Type Allocation Code.

IMEI sangat penting karena dapat digunakan untuk melacak perangkat yang hilang. Selain itu, IMEI juga digunakan dalam proses autentikasi jaringan seluler. Hal ini membuat keamanan perangkat HP dapat terancam apabila IMEI disadap.

Cara mengetahui IMEI disadap pinjol, saat ini ramai diperbincangkan. Pasalnya diketahui bahwa ternyata IMEI bisa disadap. IMEI tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Pinjaman Online (Pinjol) ilegal.

Cara mengetahui IMEI disadap pinjol, berikut Okezone rangkum 4 caranya, Jumat (16/1/2024).

Tanda-tanda IMEI Disadap

Cara mengetahui IMEI disadap pinjol yaitu dengan memperhatikan tanda-tandanya, antara lain:

- Mendapatkan pesan dan panggilan aneh. Apabila mendapatkan pesan atau panggilan tidak biasa dari nomor yang tidak dikenal.

- Kinerja ponsel yang menurun. Apabila mendapati kinerja ponsel anda yang menurun seperti baterai yang cepat berkurang dan lemot.

- Perubahan tidak dikenal pada perangkat HP. Apabila mendapati aplikasi yang terunduh secara tiba-tiba, hal tersebut patut diwaspadai.

Cek Status IMEI

Pergilah ke pengaturan ponsel dan cari opsi “Tentang Ponsel” atau “Informasi Perangkat”. Pada opsi tersebut dapat ditemukan nomor IMEI perangkat HP. Bisa juga memeriksa statusnya secara online melalui situs web yang menyediakan layanan ini.

Hubungi Operator

Jika mencurigai adanya tanda-tanda penyadapan, segera hubungi operator perangkat HP yang dimiliki. Para operator akan membantu untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement