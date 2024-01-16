Cara Mengetahui IMEI Disadap Pinjol, Kenali Tanda-Tandanya

JAKARTA - Cara mengetahui IMEI disadap pinjol. International Mobile Equipment (IMEI) adalah suatu kode yang dibuat oleh Global System for Mobile Association untuk mengidentifikasi perangkat seluler HP. Kode ini terdiri dari 15 digit yang dihasilkan dari 8 digit Type Allocation Code.

IMEI sangat penting karena dapat digunakan untuk melacak perangkat yang hilang. Selain itu, IMEI juga digunakan dalam proses autentikasi jaringan seluler. Hal ini membuat keamanan perangkat HP dapat terancam apabila IMEI disadap.

Cara mengetahui IMEI disadap pinjol, saat ini ramai diperbincangkan. Pasalnya diketahui bahwa ternyata IMEI bisa disadap. IMEI tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Pinjaman Online (Pinjol) ilegal.

BACA JUGA: 7 Cara Melacak HP Hilang dengan Imei

Cara mengetahui IMEI disadap pinjol, berikut Okezone rangkum 4 caranya, Jumat (16/1/2024).

Tanda-tanda IMEI Disadap

Cara mengetahui IMEI disadap pinjol yaitu dengan memperhatikan tanda-tandanya, antara lain:

- Mendapatkan pesan dan panggilan aneh. Apabila mendapatkan pesan atau panggilan tidak biasa dari nomor yang tidak dikenal.

- Kinerja ponsel yang menurun. Apabila mendapati kinerja ponsel anda yang menurun seperti baterai yang cepat berkurang dan lemot.

BACA JUGA: Cara Beli iPhone 15 dari Luar Negeri dan Langsung Daftarkan IMEI

- Perubahan tidak dikenal pada perangkat HP. Apabila mendapati aplikasi yang terunduh secara tiba-tiba, hal tersebut patut diwaspadai.

Cek Status IMEI

Pergilah ke pengaturan ponsel dan cari opsi “Tentang Ponsel” atau “Informasi Perangkat”. Pada opsi tersebut dapat ditemukan nomor IMEI perangkat HP. Bisa juga memeriksa statusnya secara online melalui situs web yang menyediakan layanan ini.

Hubungi Operator

Jika mencurigai adanya tanda-tanda penyadapan, segera hubungi operator perangkat HP yang dimiliki. Para operator akan membantu untuk mengatasi permasalahan tersebut.