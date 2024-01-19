Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

IPO, Ayam Goreng Nelongso Incar Dana Rp62,55 Miliar

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |08:36 WIB
IPO, Ayam Goreng Nelongso Incar Dana Rp62,55 Miliar
IPO Ayam Goreng Nelongso (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Bersama Mencapai Puncak Tbk menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Pengelola Ayam Goreng Nelongso ini menawarkan sebanyak 225 juta saham atau 20,00% dari total modal ditempatkan dan disetor.

Dalam aksi korporasi ini, harga awal atau bookbuilding yang ditetapkan perseroan berkisar Rp268-Rp278 per saham. Dengan harga tersebut, perseroan berpeluang meraup dana segar sebesar Rp62,55 miliar. Adapun, periode bookbuilding akan berlangsung dari 19 Januari hingga 24 Januari 2024.

Di samping itu, perseroan juga akan menerbitkan 225 juta Waran Seri I atau 25,00% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor saat IPO dengan harga pelaksanaan Rp400. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham perseroan setelah 18 bulan sejak tanggal pencatatan sampai dengan satu hari kerja sebelum ulang tahun ke-2 pencatatan Waran Seri I, yaitu tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan 13 Februari 2026.

Perihal penggunaan dana, sebesar 3,48% digunakan untuk pembelian mesin dan kendaraan operasional untuk menunjang proses distribusi produk dan bahan baku yang lebih optimal yang terbagi menjadi, sekitar 44% untuk pembelian mesin cold storage dengan kapasitas 20 ton dan satu unit mesin air blast compressor two stage. Serta sekitar 56% untuk pembelian kendaraan operasional berupa mobil truk Traga, mobil Suzuky Carry, dan mobil karoseri pendingin masing-masing satu unit, juga lima kendaraan roda dua.

Halaman:
1 2
