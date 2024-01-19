Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Promo Kartu Kredit MNC Bank, Hot Offer Banget

Meliana Tesa , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |15:03 WIB
Daftar Promo Kartu Kredit MNC Bank, <i>Hot Offer</i> Banget
Promo Kartu Kredit MNC Bank (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kartu kredit memang sering menawarkan berbagai manfaat, salah satunya adalah kesempatan untuk mendapatkan promo atau diskon khusus.

Dengan memanfaatkan promo tersebut, pengguna kartu kredit dapat menghemat uang dalam setiap transaksi.

Salah satu contohnya MNC Bank yang sering memberikan loyalty program dan promo menarik, kali ini menawarkan sejumlah promo kartu kredit yang dapat dimanfaatkan bersama kerabat, pasangan, dan keluarga:

1. Promo SPBU, Cashback Rp100.000

Pakai Kartu Kredit Motion MNC Bank, Kartu Kredit Gold MNC Bank, Kartu Kredit Platinum MNC Bank, dan Kartu Kredit Corporate MNC Bank, nikmati bonus cashback sebesar Rp100.000/bulan pada pengisian bahan bakar sebanyak 4 kali transaksi dalam 1(satu) bulan dengan minimal transaksi sebesar Rp250.000/kartu. Periode berlaku hingga 31 Desember 2024.

