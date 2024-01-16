Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

MNC Bank Kembali Gelar Program Tabungan Dahsyat Arisan, 142 Nasabah Sudah Bergabung

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |15:05 WIB
MNC Bank Kembali Gelar Program Tabungan Dahsyat Arisan, 142 Nasabah Sudah Bergabung
MNC Bank Gelar Program Tabungan Dahsyat Arisan. (Foto: Okezone.com/MNC)
A
A
A

JAKARTA - Berkaca pada kesuksesan program Tabungan Dahsyat Arisan yang diselenggarakan untuk skala Nasional di periode sebelumnya, tepat di penghujung 2023, MNC Bank kembali menggelar program serupa dengan tagline Semua Pasti Menang.

Tabungan Dahsyat Arisan yang digelar saat ini dilakukan dengan skala lokal, di mana nasabah Arisan dari setiap cabang dapat menentukan hadiah sesuai keinginan kelompok arisan tersebut.

Hingga 12 Januari 2024, sebanyak 142 nasabah telah bergabung dalam program ini, dengan total hadiah yang diberikan lebih dari Rp1,2 miliar yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Bandung, Medan, Bali, Makassar, Pekanbaru, Batam dan Jambi.

Hanya dengan menempatkan dana sebesar Rp250 juta pada Tabungan Dahsyat Arisan dengan tenor 6 atau 12 bulan, nasabah dapat memanfaatkan momentum arisan untuk berkumpul bersama kelompoknya serta meraih hadiah total jutaan rupiah dari MNC Bank.

Janji Semua Pasti Menang, telah dirasakan oleh Pendy, nasabah MNC Bank Cabang Jambi yang tak henti berucap syukur dan memberikan apresiasi kepada MNC Bank, atas hadiah uang tunai yang ia terima senilai Rp128 Juta.

“Saya berharap MNC Bank dapat terus mempertahankan program-program loyalitas yang menarik dan bermanfaat seperti ini bagi nasabah. Sukses terus MNC Bank," ujar Pendy. 

“Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, industri usaha termasuk perbankan memang dituntut untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabahnya. Program Tabungan Dahsyat Arisan menjadi salah satu inisiasi kami dalam memberikan apresiasi kepada nasabah setia yang telah memilih MNC Bank sebagai mitra finansial terbaiknya”, ungkap Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna, Selasa (16/1/2024).

Selain program Tabungan Dahsyat Arisan, MNC Bank juga memiliki program Tabungan Dahsyat Berhadiah dan Tabungan Dahsyat Bundling dengan berbagai promo menarik.

