HOME FINANCE HOT ISSUE

Janji Ganjar ke Milenial Wujudkan Internet Gratis dan Merata

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |20:51 WIB
Janji Ganjar ke Milenial Wujudkan Internet Gratis dan Merata
Ganjar-Mahfud siapkan program internet super cepat dan gratis (Foto: MPI)
A
A
A

PONOROGO – Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan safari politiknya ke Ponorogo Jawa Timur. Capres yang juga diusung oleh Partai Perindo ini menemui ratusan milenial dari berbagai kalangan mulai dari influencer, seniman, pengusaha UMKM, hingga petani milenial.

Pada kesempatan itu, Ganjar menyampaikan komitmen untuk memberikan fasilitas, khususnya bagi kalangan petani milenial terkait promosi, pendampingan, pelatihan hingga akses permodalan.

"Dia berharap betul adanya fasilitas dari pemerintah. Mereka butuh pendampingan, promo, akses permodalan, pelatihan dan sebenarnya mereka punya kemampuan. Itu ditunjukkan oleh anak-anak yang tinggal di desa," ujar Ganjar di Sekayu River, Ponorogo, Jumat (19/1/2024).

Berkaitan dengan itu, Ganjar menjelaskan pentingnya program Ganjar-Mahfud yaitu GratisIn atau internet gratis supercepat dan merata untuk milenial yang memerlukan akses internet dengan kecepatan tinggi.

Menurut Ganjar, program tersebut akan sangat membantu generasi milenial yang ingin lebih mengembangkan bakat dan keterampilannya dengan bantuan internet.

Jika itu bisa dilakukan, lanjut Ganjar, potensi ekonomi dari generasi milenial akan sangat tinggi. Sebab jangka panjangnya bakal membuka potensi lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

"Pentingnya internet harus merata, kecepatannya mesti tinggi dan orang yang sudah biasa mengakses aplikasi mereka bisa bekerja dari tempatnya masing-masing," kata Ganjar.

