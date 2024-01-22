Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kembali Meledak, Smelter Investor China di Morowali Jadi Sorotan

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |05:30 WIB
Kembali Meledak, Smelter Investor China di Morowali Jadi Sorotan
Smelter meledak lagi di Morowali (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Industri pengolahan mineral (smelter) di Kawasan Industri Morowali jadi sorotan. Pasalnya, Belum sebulan usai terjadi ledakan tungku milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), kini kembali terjadi lagi ledakan tungku smelter milik PT Sulawesi Mining Investment.

"Peristiwa kecelakaan ini kembali berulang pada smelter investor China," ujar Peneliti Indonesia Institute for Sustainable Mining (IISM) Jannus TH Siahaan, Senin (22/1/2024).

Dari kejadian tersebut Negara harus ikut bertanggung jawab terhadap segala kejadian yang terjadi di industri pengolahan mineral, termasuk kejadian smelter yang meledak.

"Kita sudah harus berhenti terus-menerus menyalahkan orang lain, menyalahkan investor, terhadap kejadian ini karena bagaimanapun negara yang mengizinkan mereka untuk beroperasi negara yang mengundang mereka untuk beroperasi, dan negara pula yang seharusnya bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan tersebut," ujar Jannus.

Sementara itu pemerintah juga harus melakukan investigasi mendalam dan menyeluruh bahkan termasuk lebih detail dari apa yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Sebab kejadian ini bukanlah yang pertama kali bahkan yang beberapa kali dalam waktu yang sangat berdekatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/320/3124860/presiden_prabowo-4rKA_large.jpg
4 Fakta Smelter Emas Freeport di Gresik Jadi Kebanggaan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083736/habiskan-rp1-8-triliun-perusahaan-jerman-alirkan-gas-industri-ke-smelter-freeport-LPqnEruKs1.jpg
Habiskan Rp1,8 Triliun, Linde Alirkan Gas Industri ke Smelter Freeport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/320/3076423/3-fakta-smelter-freeport-kebakaran-padahal-baru-diresmikan-EblW1Cycbs.jpg
3 Fakta Smelter Freeport Kebakaran, Padahal Baru Diresmikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/320/3074640/esdm-selidiki-penyebab-kebakaran-smelter-freeport-di-gresik-96ezNXjcyR.jpg
ESDM Selidiki Penyebab Kebakaran Smelter Freeport di Gresik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/320/3068419/5-fakta-ri-punya-smelter-tembaga-100-bukan-milik-asing-zT0TxhUGMo.jpg
5 Fakta RI Punya Smelter Tembaga, 100% Bukan Milik Asing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/320/3067116/kerja-paksa-di-pabrik-smelter-nikel-indonesia-ini-faktanya-xngdQkum3R.jpg
Kerja Paksa di Pabrik Smelter Nikel Indonesia, Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement