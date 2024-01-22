Kembali Meledak, Smelter Investor China di Morowali Jadi Sorotan

JAKARTA - Industri pengolahan mineral (smelter) di Kawasan Industri Morowali jadi sorotan. Pasalnya, Belum sebulan usai terjadi ledakan tungku milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), kini kembali terjadi lagi ledakan tungku smelter milik PT Sulawesi Mining Investment.

"Peristiwa kecelakaan ini kembali berulang pada smelter investor China," ujar Peneliti Indonesia Institute for Sustainable Mining (IISM) Jannus TH Siahaan, Senin (22/1/2024).

Dari kejadian tersebut Negara harus ikut bertanggung jawab terhadap segala kejadian yang terjadi di industri pengolahan mineral, termasuk kejadian smelter yang meledak.

"Kita sudah harus berhenti terus-menerus menyalahkan orang lain, menyalahkan investor, terhadap kejadian ini karena bagaimanapun negara yang mengizinkan mereka untuk beroperasi negara yang mengundang mereka untuk beroperasi, dan negara pula yang seharusnya bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan tersebut," ujar Jannus.

Sementara itu pemerintah juga harus melakukan investigasi mendalam dan menyeluruh bahkan termasuk lebih detail dari apa yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Sebab kejadian ini bukanlah yang pertama kali bahkan yang beberapa kali dalam waktu yang sangat berdekatan.