HOME FINANCE SMART MONEY

7 Tanaman yang Cepat Menghasilkan Uang

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |06:59 WIB
7 Tanaman yang Cepat Menghasilkan Uang
Ilustrasi tanaman yang menghasilkan uang (Foto: Panoramio)




JAKARTA - Deretan 7 tanaman yang cepat menghasilkan uang hanya dengan menanam dan merawatnya selama beberapa hari atau minggu. Hasilnya sudah bisa dapat dipanen dan dijual untuk menghasilkan uang.

Beberapa tanaman-tanaman tersebut dapat memberikan hasil panen yang melimpah dan dapat beromzet hingga puluhan atau bahkan ratusan juta rupiah.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah 7 tanaman yang cepat menghasilkan uang:

1. Bayam

Bayam merupakan tanaman sayur yang sangat mudah dibudidayakan menggunakan pot ataupun di lahan luas. Sayuran ini memiliki peminat yang sangat tinggi karena mengandung kandungan gizi yang melimpah.

Terlebih lagi, tanaman ini sudah bisa dipanen hanya dalam waktu 15-20 hari saja sehingga cepat menghasilkan uang.

2. Kangkung

Kangkung juga merupakan makanan sejuta umat. Tanaman ini hanya membutuhkan waktu sekitar 3 minggu sejak ditanam dalam bentuk biji hingga bisa dipanen.

Selain itu, kangkung dapat ditanam kapan saja, dimana saja, dan dengan metode apa saja. Oleh sebab itu, sayuran ini dapat menjadi sumber uang yang sangat menjanjikan.


