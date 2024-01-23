Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LMAN Setorkan PNBP Rp3,7 Triliun Sepanjang 2023

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |18:31 WIB
LMAN Setorkan PNBP Rp3,7 Triliun Sepanjang 2023
LMAN Setorkan PNBP di 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) membukukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp3,7 triliun sepanjang tahun 2023.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Rionald Silaban menyatakan bahwa hingga akhir tahun 2023, LMAN telah berhasil mengoptimalisasi 115 aset yang terdiri dari aset properti, tanah dan kawasan. Optimalisasi aset negara tersebut menghasilkan manfaat finansial berupa PNBP maupun manfaat non finansial.

"LMAN senantiasa mengupayakan penguatan peran aset negara sebagai alat fiskal yang menghasilkan PNBP serta memberikan dampak baik bagi masyarakat," ujar Ronald dalam keterangan resminya, Selasa (23/1/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi menjelaskan manfaat non finansial diperoleh dari nilai penghematan biaya.

untuk mendukung kegiatan pemerintah atau cost saving sebesar Rp111 miliar dan manfaat sosial ekonomi dari pemanfaatan aset negara yang telah dikuantifikasi di 2023 sebesar Rp51 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/11/3178047//kemenimipas_pnbp-UvTr_large.jpeg
Kemenimipas Catat Kenaikan PNBP Signifikan pada 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177924//mendagri_tito-ZcOL_large.jpg
Realisasi Pendapatan Provinsi Maluku Utara Tertinggi pada 2025, Terendah Papua Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176689//apbn-wcJr_large.jpg
Setoran PNBP Seret Imbas Tak Ada Dividen BUMN Masuk APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/320/3167109//sri_mulyani-PmDT_large.jpg
Sri Mulyani Tegaskan Pajak Tak Naik di 2026, Fokus Perbaiki Kepatuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/11/3163428//setpres-qn05_large.jpg
APBN Tanpa Defisit di 2027, Ini yang Harus Dilakukan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3148197//bea_cukai-xWus_large.jpg
Penerimaan Cukai Melesat 146,8%, PNBP Capai Rp188,7 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement