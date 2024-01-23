LMAN Setorkan PNBP Rp3,7 Triliun Sepanjang 2023

JAKARTA - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) membukukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp3,7 triliun sepanjang tahun 2023.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Rionald Silaban menyatakan bahwa hingga akhir tahun 2023, LMAN telah berhasil mengoptimalisasi 115 aset yang terdiri dari aset properti, tanah dan kawasan. Optimalisasi aset negara tersebut menghasilkan manfaat finansial berupa PNBP maupun manfaat non finansial.

"LMAN senantiasa mengupayakan penguatan peran aset negara sebagai alat fiskal yang menghasilkan PNBP serta memberikan dampak baik bagi masyarakat," ujar Ronald dalam keterangan resminya, Selasa (23/1/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi menjelaskan manfaat non finansial diperoleh dari nilai penghematan biaya.

untuk mendukung kegiatan pemerintah atau cost saving sebesar Rp111 miliar dan manfaat sosial ekonomi dari pemanfaatan aset negara yang telah dikuantifikasi di 2023 sebesar Rp51 miliar.