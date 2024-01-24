Advertisement
HOME FINANCE

Seperti Sahabat, Sabrina BRI Jadi Pengingat

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |08:39 WIB
Seperti Sahabat, Sabrina BRI Jadi Pengingat
Foto: Dok BRI
A
A
A

JAKARTA-PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus berinovasi dengan menghadirkan layanan digital yang bertujuan untuk memudahkan layanan perbankan untuk nasabah. Salah satunya adalah Sabrina (Smart BRI Assistant) yang diluncurkan lima tahun silam.

Sabrina hadir sebagai sebuah terobosan baru untuk memenuhi kebutuhan nasabah melalui layanan yang cepat, akurat, aman, dan nyaman.

Jika dulu nasabah perlu menunggu antrian untuk mendapatkan layanan. Kini, nasabah tidak perlu repot lagi, karena bisa semua kebutuhan perbankan bisa dipenuhi, cukup dengan tanya Sabrina. Selalu, setiap saat, Sabrina siap memberikan pelayanan secara langsung.

Fitur Reminder Payment Sabrina

Kabar baiknya, kini Sobat BRI juga bisa mengandalkan Sabrina untuk membantu mengingatkan transaksi pembelian atau pembayaran. Tak perlu khawatir jika kamu terlalu sibuk, Sabrina akan mengingatkanmu supaya jangan sampai lupa beli pulsa dan paket data!

Halaman:
1 2 3
Topik Artikel :
BRImo BRI Sabrina Okezone Stories
