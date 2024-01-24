Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Syarat Capai Target Investasi Rp1.650 Triliun di 2024, Bahlil: Pemilu Jangan Banyak Fitnah

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |15:32 WIB
Syarat Capai Target Investasi Rp1.650 Triliun di 2024, Bahlil: Pemilu Jangan Banyak Fitnah
Target Investasi RI (Foto: Freepik)
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya tak akan melakukan penyesuaian target investasi sebesar Rp1.650 triliun pada tahun politik 2024.

Ia menyebutkan sebagai orang timur, pantang baginya untuk menyerah pada target.

"Anak Papua, kalau kita orang timur itu pantang menyerah pada target, itu ciri-ciri orang timur. Jadi, begitu ada perintah dari Presiden investasi Rp1.650 triliun tahun ini, maka saya dengan tim, bukan saya yang kerja, tim ini yang kerja, DPMPTSP, setelah kami rakor kemarin mereka menyatakan bahwa akan tetap tidak melakukan penyesuaian target," kata Bahlil dalam paparan realisasi investasi 2023 dikutip Antara, Rabu (24/1/2024).

Bahlil menyebutkan syarat untuk mencapai target investasi 2024 adalah terus memastikan bahwa investor merasa aman dan nyaman atas iklim investasi di Indonesia, utamanya di tahun politik yang penuh dinamika.

"Syaratnya cuma satu, dalam Pemilu ini jangan terlalu banyak fitnah. Jangan terlalu jatuhkan negara kita supaya stabil. Itu saja," katanya.

Halaman:
1 2
