Pakai Data, Ini Pengakuan Bahlil Diwariskan Tom Lembong Investasi Mangkrak Rp708 Triliun

JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku mendapatkan warisan investasi mangkrak dari pemimpin sebelumnya sebesar Rp708 triliun. Namun demikian, Bahlil mengaku bahwa investasi mangkrak warisan kepemimpinan sebelumnya itu mampu direalisasikan dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun.

"Saya masuk BKPM Oktober 2019, saya diwariskan pemimpin terdahulu investasi mangkrak Rp708 triliun. Rp708 triliun saya diwariskan investasi mangkrak, dan Alhamdulillah tidak lebih 3 tahun investasi mangkrak dieksekusi Rp558 triliun atau 78,9%," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantornya, Rabu (24/1/2024).

Seperti diketahui pada periode pertama Presiden Jokowi melantik Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai kepala BKPM pada tahun 2016.

Bahlil menyebutkan, kinerja realisasi investasi sejak tahun 2016 alias saat kepemimpinan Tom Lembong pada tahun 2016 sebesar Rp612,80 triliun dari target Rp594,80 triliun, kemudian tahun 2017 mencapai Rp692,90 triliun dari target Rp678,80 triliun, bahkan 2018 capaian investasi Indonesia di bawah target, hanya Rp721,30 triliun dibanding target Rp765 triliun.

"Pejabat dahulu yang tamatan Harvard, yang sekolahnya hebat, tak lebih baik dengan pejabat sekarang. Jadi, tidak mesti yang katanya pintar buat pidato itu bisa mengeksekusi investasi, kalau mau bagus," singgung Bahlil.