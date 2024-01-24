Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pakai Data, Ini Pengakuan Bahlil Diwariskan Tom Lembong Investasi Mangkrak Rp708 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |14:57 WIB
Pakai Data, Ini Pengakuan Bahlil Diwariskan Tom Lembong Investasi Mangkrak Rp708 Triliun
Bahlil mengaku dapat warisan investasi mangkrak (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku mendapatkan warisan investasi mangkrak dari pemimpin sebelumnya sebesar Rp708 triliun. Namun demikian, Bahlil mengaku bahwa investasi mangkrak warisan kepemimpinan sebelumnya itu mampu direalisasikan dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun.

"Saya masuk BKPM Oktober 2019, saya diwariskan pemimpin terdahulu investasi mangkrak Rp708 triliun. Rp708 triliun saya diwariskan investasi mangkrak, dan Alhamdulillah tidak lebih 3 tahun investasi mangkrak dieksekusi Rp558 triliun atau 78,9%," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantornya, Rabu (24/1/2024).

Seperti diketahui pada periode pertama Presiden Jokowi melantik Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai kepala BKPM pada tahun 2016.

Bahlil menyebutkan, kinerja realisasi investasi sejak tahun 2016 alias saat kepemimpinan Tom Lembong pada tahun 2016 sebesar Rp612,80 triliun dari target Rp594,80 triliun, kemudian tahun 2017 mencapai Rp692,90 triliun dari target Rp678,80 triliun, bahkan 2018 capaian investasi Indonesia di bawah target, hanya Rp721,30 triliun dibanding target Rp765 triliun.

"Pejabat dahulu yang tamatan Harvard, yang sekolahnya hebat, tak lebih baik dengan pejabat sekarang. Jadi, tidak mesti yang katanya pintar buat pidato itu bisa mengeksekusi investasi, kalau mau bagus," singgung Bahlil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180582/menko_airlangga-MImJ_large.jpg
Indonesia dan Korea Selatan Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ini Daftar Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178724/emas-Z7cv_large.jpg
Tingkatkan Literasi Keuangan Orang RI, Harga Emas Naik Langsung Beli Ketika Turun Bingung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177327/hilirisasi-Tcmh_large.jpg
Investasi Hilirisasi Rp150,6 Triliun di Kuartal III-2025, Ini Daftar Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177324/investasi-TN1g_large.jpg
Realisasi Investasi Tembus Rp491,4 Triliun di Kuartal III-2025, Serap 694.478 Tenaga Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176476/prabowo_subianto-YXjl_large.jpg
Ada Wakil Dubes RI di China, Dunia Usaha Optimistis Perdagangan dan Investasi Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171946/utusan_presiden_soal_investasi-CQ5N_large.JPG
RI Berpotensi Jadi Pusat Investasi Hijau Dunia 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement