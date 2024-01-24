Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Sindir Kinerja Tom Lembong, Ilmu Lapangan Tak Ada di Harvard

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |14:33 WIB
Bahlil Sindir Kinerja Tom Lembong, Ilmu Lapangan Tak Ada di Harvard
Bahlil Bandingkan Dirinya dengan Tom Lembong. (Foto: Okezone.com/BKPM)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berani membandingkan dirinya dengan mantan Kepala BKPM Thomas Lembong alias Tom Lembong. Menurut Bahlil, meski lulusan dari kampus ternama Harvard, kualitas kerjanya masih lebih baik dibanding Tom Lembong.

Bahlil mengatakan, realisasi invetasi di Indonesia tembus Rp1.207,20 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp968,40 triliun pada 2022. Selanjutnya pada 2023, realisasi invetasi tembus Rp1.418 triliun dari target renstra Rp1.099 triliun.

"Pejabat terdahulu yang tamatan Harvard, yang sekolahnya hebat dan pejabat sekarang Port Numbay, alumni Jayapura. Ini data obyektif saja, tidak usah di Havard lah di HMI, PMII itu jago-jago pintar pidato semua," ujarnya, Rabu (24/1/2024).

Bahlil melanjutkan, sejak menjabat sebagai Kepala BKPM menggantikan Tom Lembong, mendapatkan warisan investasi mangkrak sebesar Rp708 triliun. Kemudian Bahlil mengklaim sudah mampu merampungkannya sekitar Rp558 triliun dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun.

"Saya masuk BKPM Oktober 2019, saya diwariskan pemimpin terdahulu investasi mangkrak Rp708 triliun. Rp708 triliun saya diwariskan investasi mangkrak, dan alhamdulillah tidak lebih 3 tahun investasi mangkrak dieksekusi Rp558 triliun atau 78,9%," kata Bahlil.

Halaman:
1 2
