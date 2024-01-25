Advertisement
HOME FINANCE

Buka Jasa Laudry Semakin Menjanjikan dengan Kredit BRIguna, Ini Tipsnya!

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |19:16 WIB
Buka Jasa Laudry Semakin Menjanjikan dengan Kredit BRIguna, Ini Tipsnya!
Ilustrasi (Foto: Dok Freepik)
A
A
A

JAKARTA-Bagi sebagian orang, hujan dianggap sebagai tantangan dan sebagai sumber rezeki. Salah satunya membuka peluang usaha bagi jasa laundry kiloan.

Di musim hujan, pakaian akan lebih mudah kotor karena terkena cipratan air dan dengan datangnya musim hujan membuat tumpukkan baju kotor dan baju basah akan menggunung. Pastinya pakaian tersebut akan menimbulkan bau yang tidak sedap.

Dengan hadirnya momen ini dapat kamu manfaatkan untuk membuka usaha jasa laundry. Untuk mengoperasikan bisnis ini secara optimal, kamu membutuhkan persiapan yang matang agar bisnis dapat beroperasi tidak setengah-setengah.

 BACA JUGA:

1. Cari tahu proses usaha laundry

Ada beberapa jenis usaha laundry yang kita kenal, salah satu yang cocok untuk pemula adalah jasa laundry kiloan. Sesuai namanya, biaya laundry kiloan dihitung berdasarkan berat pakaian yang diberikan oleh pelanggan.

Halaman:
1 2 3
