HOME FINANCE PROPERTY

Bandara IKN Mulai Uji Coba Juli 2024

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |10:27 WIB
Bandara IKN Mulai Uji Coba Juli 2024
Proyek Bandara IKN Uji Coba Juli 2024. (Foto: okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Bandara Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, ditargetkan uji coba pada Juli 2024. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pun mengecek progres pembangunan bandara tersebut.

"Hari ini, kita melihat pembangunan bandara berjalan dengan baik. Bulan Juli diperkirakan sudah selesai untuk kita uji cobakan," ujar Menhub, dikutip dari Antara, di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Mulai Januari hingga Juli 2024 mendatang akan dilakukan pekerjaan konstruksi dan persiapan operasi. Dia menyebutkan proses pembangunan bandara juga akan dipercepat dengan penambahan alat, waktu kerja serta penyelesaian terkait lahan.

Bandara IKN merupakan bandara yang digunakan untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintahan di IKN dan mendukung konektivitas di IKN. Bandara yang berjarak 23 kilometer (km) dari titik 0 IKN dan 120 km dari Balikpapan itu, mempunyai luas terminal 7.350 meter persegi (m2) dan luas area bandara 347 hektare.

Runway bandara tersebut sepanjang 3.000 meter dan lebar 45 meter yang dapat didarati pesawat berbadan besar seperti tipe Boeing 777-3000ER dan Airbus A380.

Halaman:
1 2
