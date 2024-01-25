Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ternyata Begini Cara Melihat Gaji dari Youtube Shorts

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |19:10 WIB
Ternyata Begini Cara Melihat Gaji dari Youtube Shorts
Ilustrasi gaji youtube shorts (Foto:Freepik)
JAKARTA - Ternyata begini cara melihat gaji dari Youtube Short menarik untuk dikulik. Saat ini YouTube Shorts merupakan fitur bergaya TikTok untuk klip video berdurasi pendek dari YouTube, pada tahun 2030 nanti bakal berbagi cuan dengan para konten kreator hingga Rp151 juta per bulan.

Kreator yang berfokus pada YouTube Shorts dapat mendaftar untuk menjadi bagian dari program revenue platform jika mereka memiliki setidaknya 1.000 subscribers dan 10 juta views Shorts selama 90 hari. Lantas bagaimana cara menghitungnya?

Ternyata begini cara melihat gaji dari Youtube Short harus terdaftar sebagai YouTube Partner Program (YPP).

Namun, YPP bukan satu-satunya cara mendapatkan penghasilan dari YouTube. Kreator konten juga dapat mendapatkan penghasilan melalui video pendek YouTube Shorts dengan mengikuti YouTube Shorts Fund (YSF).

Hak mendapatkan penghasilan dari YouTube tersebut diberi nama hak monetisasi.

Berikut langkah melihat gaji dari Youtube Short :

1. Memenuhi syarat monetisasi

Sebelum Anda dapat melihat pendapatan Anda, pastikan Anda telah memenuhi syarat monetisasi YouTube.

Syarat tersebut adalah telah terdaftar dalam program YPP atau YSF.

