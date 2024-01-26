Riset MNC Sekuritas: IHSG Rawan Lanjutkan Koreksinya ke 7.021-7.111.

JAKARTA - MNC Sekuritas dalam risetnya menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya terkoreksi 0,69% ke 7.178 dan masih didominasi oleh volume penjualan.

MNC Sekuritas mengatakan, cermati support terdekat di 7.152, apabila IHSG menembus support tersebut diperkirakan pergerakan IHSG saat ini sedang rawan melanjutkan koreksinya menguji ke 7.021-7.111.

"Namun, bila IHSG masih mampu bertahan di atas area tersebut, maka terdapat kemungkinan IHSG akan menguji kembali 7.278-7.307," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (26/1/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.152, 7.045 dan resistance 7.323, 7.403.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

AMRT - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 2,600-2,650

Target Price: 2,730, 2,830

Stoploss: below 2,570