HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Berakhir Melemah ke Level 7.178

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |16:21 WIB
IHSG Hari Ini Berakhir Melemah ke Level 7.178
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berakhir melemah ke zona merah pada perdagangan Kamis (25/1/2024). IHSG hari ini ditutup melemah 49,78 poin atau 0,69% ke level 7.178.

Pada penutupan perdagangan, terdapat 260 saham menguat, 258 saham melemah dan 248 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,5 triliun dari 15,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,29% ke 963,494, indeks JII menguat 0,41% ke 529,113, indeks IDX30 melemah 0,27% ke 488,908 dan indeks MNC36 melemah 0,45% ke 362,875.

Untuk indeks sektoral yang menguat yakni energi 1,64%, barang baku 0,52%, industri 0,44%, non siklikal 0,08%, properti 0,06%. Sedangkan yang melemah ada sektor siklikal 0,87%, kesehatan 0,3%, keuangan 1,82%, teknologi 0,59%, infrastruktur 0,7%, transportasi 0,82%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) naik 34,76% ke Rp252, PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) naik 25,00% ke Rp620 dan saham PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO) naik 24,73% ke Rp454.

