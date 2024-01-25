Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Naik 0,25% ke Level 7.245 di Jeda Sesi I

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |12:19 WIB
IHSG Naik 0,25% ke Level 7.245 di Jeda Sesi I
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat di sesi I (Ilustrasi: Shutterstock)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan sesi pertama, Kamis (25/1/2024). IHSG menguat 0,25% atau 18,07 poin ke level 7.245.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 7,99 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,30 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 614.309 kali. Adapun, sebanyak 296 saham harganya naik, 212 saham harganya turun dan 229 saham lain harganya stagnan.

Sektor energi memimpin kenaikan dengan menguat sebesar 1,78%, sektor bahan baku menyusul naik 0,97%, sektor industri naik 0,74%, sektor non siklikal naik 0,39%, sektor properti naik 0,22% dan sektor teknologi naik 0,17%.

Sedangkan, sektor transportasi melemah 0,50%, sektor keuangan turun 0,43%, sektor infrastruktur turun 0,37%, sektor kesehatan turun 0,33%, dan sektor siklikal turun 0,09%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,35% ke level 969, indeks JII naik 0,75% ke level 530, indeks IDX30 naik 0,32% ke level 491, serta indeks MNC36 naik 0,29% ke level 365.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) naik 19,96% ke Rp595, PT Maja Agung Latexindo Tbk (SURI) naik 18,83% ke Rp366, dan PT Kian Santang Muliatama Tbk (RGAS) naik 9,71% ke Rp113.

