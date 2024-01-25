Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Melemah 0,17% di Pembukaan Perdagangan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |09:32 WIB
IHSG Melemah 0,17% di Pembukaan Perdagangan
IHSG Diprediksi Melemah Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada awal perdagangan hari ini. IHSG turun 0,17% ke level 7.215,52.

Fluktuatif pada detik-detik awal perdagangan, Kamis (25/1/2024), indeks komposit sempat menguat 0,03% di 7.230,33 pukul 09:01 waktu JATS, sebelum akhirnya kembali merosot.

Sebanyak 136 saham menguat, 105 melemah, dan 237 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp237,17 miliar, dari net-volume 330,49 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 koreksi 0,12% di 965,12, indeks JII menguat 0,14% di 527,69, indeks MNC36 koreksi 0,24% di 363,64, dan IDX30 turun 0,27% di 488,87.

Sektor yang melemah adalah industri 0,23%, teknologi 0,18%, properti 0,08%, dan kesehatan 0,47%. Sedangkan yang menguat adalah konsumer nonsiklikal 0,04%, bahan baku 0,43%, konsumer siklikal 0,09%, energi 0,24%, infrastruktur 0,07%, dan transportasi 0,19%,


