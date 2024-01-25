Riset MNC Sekuritas: IHSG Rawan Lanjutkan Koreksi ke 7.021-7.111

JAKARTA - MNC Sekuritas dalam risetnya mengungkapkan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya terkoreksi 0,39% ke 7.227 disertai dengan munculnya volume penjualan, pergerakan IHSG pun masih tertahan oleh MA20.

MNC Sekuritas mengatakan, cermati support terdekat di 7.152, apabila IHSG menembus support tersebut diperkirakan pergerakan IHSG saat ini sedang rawan melanjutkan koreksinya menguji ke 7.021-7.111.

BACA JUGA: Riset MNC Sekuritas soal IHSG dan Rekomendasi Saham Hari Ini

"Namun, bila IHSG masih mampu bertahan di atas area tersebut, maka terdapat kemungkinan IHSG akan menguji kembali 7.278-7.307," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (25/1/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.152, 7.045 dan resistance 7.323, 7.403.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ADMR - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1,320-1,350

Target Price: 1,445, 1,570

Stoploss: below 1,315