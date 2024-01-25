JAKARTA - MNC Sekuritas dalam risetnya mengungkapkan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya terkoreksi 0,39% ke 7.227 disertai dengan munculnya volume penjualan, pergerakan IHSG pun masih tertahan oleh MA20.
MNC Sekuritas mengatakan, cermati support terdekat di 7.152, apabila IHSG menembus support tersebut diperkirakan pergerakan IHSG saat ini sedang rawan melanjutkan koreksinya menguji ke 7.021-7.111.
"Namun, bila IHSG masih mampu bertahan di atas area tersebut, maka terdapat kemungkinan IHSG akan menguji kembali 7.278-7.307," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (25/1/2024).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.152, 7.045 dan resistance 7.323, 7.403.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
ADMR - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 1,320-1,350
Target Price: 1,445, 1,570
Stoploss: below 1,315