Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas soal IHSG dan Rekomendasi Saham Hari Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |08:03 WIB
Riset MNC Sekuritas soal IHSG dan Rekomendasi Saham Hari Ini
Riset MNC Sekuritas untuk Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan dalam risetnya bahwa IHSG hari ini diperkirakan bergerak pada support 7.152, 7.045 dan resistance 7.323, 7.403.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya kembali menguat 0,11% ke 7.256 disertai volume pembelian, kembali lagi bahwa IHSG belum mampu menembus MA20.

MNC Sekuritas mengatakan, cermati support terdekat di 7.152, apabila IHSG menembus support tersebut diperkirakan pergerakan IHSG saat ini sedang rawan melanjutkan koreksinya menguji ke 7.021-7.111.

"Namun, bila IHSG masih mampu bertahan di atas area tersebut, maka terdapat kemungkinan IHSG akan menguji kembali 7.278-7.307," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (24/1/2024).

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

AGII - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1,505-1,520

Target Price: 1,595, 1,660

Stoploss: below 1,495

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180574/mnc_sekuritas-2Jke_large.jpg
MNC Sekuritas Bersama Phillip Asset Management Gelar Edukasi Reksa Dana Having Fund di Ukrida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180572/mnc_sekuritas-kc0h_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund Bersama Reliance MI untuk Mahasiswa STIEM Bongaya Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180509/mnc_sekuritas-TW4S_large.jpg
MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi BEI Pemerintah Kota Tebing Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180351/mnc_sekuritas-xFdg_large.jpg
MNC Sekuritas dan Prospera Asset Management Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180347/mnc_sekuritas-p7A9_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund di President University Bersama Sucorinvest Asset Management
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/278/3180115/mnc_sekuritas-3frR_large.jpg
MNC Sekuritas Gandeng BRI MI Gelar Edukasi Having Fund di MNC University
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement