Riset MNC Sekuritas soal IHSG dan Rekomendasi Saham Hari Ini

Riset MNC Sekuritas untuk Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan dalam risetnya bahwa IHSG hari ini diperkirakan bergerak pada support 7.152, 7.045 dan resistance 7.323, 7.403.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya kembali menguat 0,11% ke 7.256 disertai volume pembelian, kembali lagi bahwa IHSG belum mampu menembus MA20.

MNC Sekuritas mengatakan, cermati support terdekat di 7.152, apabila IHSG menembus support tersebut diperkirakan pergerakan IHSG saat ini sedang rawan melanjutkan koreksinya menguji ke 7.021-7.111.

"Namun, bila IHSG masih mampu bertahan di atas area tersebut, maka terdapat kemungkinan IHSG akan menguji kembali 7.278-7.307," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (24/1/2024).

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

AGII - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1,505-1,520

Target Price: 1,595, 1,660

Stoploss: below 1,495