HOME FINANCE MARKET UPDATE

Belum Ada Sentimen Baru, IHSG Masih Menguji Level 7.200

Anggie Ariesta, Jurnalis - Rabu, 24 Januari 2024 | 07:28 WIB
Belum Ada Sentimen Baru, IHSG Masih Menguji Level 7.200
IHSG Diprediksi Menguat Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi melanjutkan penguatan hari ini. Pergerakan indeks saham akan berada di level 7.185–7.285.

Pengamat Pasar Modal William Hartanto mengatakan, dilihat dari perdagangan sebelumnya, dalam beberapa hari terakhir, IHSG selalu mengalami loncatan di penutupan perdagangan, yang mana juga berhasil menjaga posisi menguat.

"Apakah kondisi ini bagus? Sebenarnya netral saja, bisa bagus karena menjaga posisi IHSG dan tren yang sedang berjalan, namun juga kurang bagus karena terkadang meninggalkan intraday gap, namun gap seperti ini biasanya akan langsung ditutup di keesokan hari sehingga tidak perlu dikhawatirkan," tulis William dalam analisisnya, Rabu (24/1/2024).

Menurut William, konsolidasi masih berlanjut, untuk sementara ini tidak banyak yang bisa disimpulkan.

"Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk buy on weakness maupun trend following pada saham yang sudah membentuk suatu tren," katanya.

Untuk faktor teknikal, pergerakan IHSG masih dalam tahap pengujian support 7.200, masih konsolidasi.

Sedangkan untuk sentimen, belum ada sentimen baru untuk diperhatikan saat ini.

Sebelumnya, IHSG ditutup menguat sebesar 8.30 poin (+0.11%) menuju 7256,22 pada perdagangan hari Selasa 23 Januari 2024.

