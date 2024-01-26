Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Program Sejuta Rumah Tembus 1,2 Juta Unit di 2023

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |15:59 WIB
Program Sejuta Rumah Tembus 1,2 Juta Unit di 2023
Program sejuta rumah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian PUPR mencatat capaian Program Sejuta Rumah Tahun 2023 mencapai 1.217.794 unit.

“Program Sejuta Rumah (PSR) merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto dilansir dari Antara, Jumat (26/1/2024).

Pemerintah, lanjut dia, ingin masyarakat Indonesia bisa menempati hunian yang layak huni dan merasakan hasil pembangunan bidang infrastruktur dan perumahan.

Iwan mengatakan capaian yang berasal dari kontribusi Kementerian PUPR seperti Direktorat Jenderal perumahan (DJP) dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan (DJPI), kementerian/lembaga (K/L) lain, pemerintah daerah, pengembang rumah bersubsidi dan rumah komersial dan masyarakat tersebut meliputi 1.010.142 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 207.652 unit non MBR.

Program Sejuta Rumah merupakan program pro rakyat yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sejak 29 April 2015 di Jawa Tengah.

Hingga saat ini berdasarkan data yang dimiliki Kementerian PUPR, capaian Program Sejuta Rumah dari tahun 2015 hingga 2022 telah mencapai angka 7.988.585 unit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/470/3099548/porsi-kpr-flpp-2025-diubah-ini-kata-perbankan-dan-pengembang-C7ssuqQmIC.jpg
Porsi KPR FLPP 2025 Diubah, Ini Kata Perbankan dan Pengembang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/470/3098298/mau-beli-rumah-subsidi-cek-daftar-bank-penyalur-kpr-flpp-2025-1i8zJIW83Q.jpg
Mau Beli Rumah Subsidi? Cek Daftar Bank Penyalur KPR FLPP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/470/3090874/kpr-subsidi-btn-capai-rp172-7-triliun-di-kuartal-iii-2024-yHK9v9XwWp.jpg
KPR Subsidi BTN Capai Rp172,7 Triliun di Kuartal III-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/470/3077268/menpera-maruarar-sirait-pakai-lahan-hasil-sitaan-jaksa-agung-untuk-bangun-rumah-rakyat-7T7CdtKn7n.jpeg
Menpera Maruarar Sirait Pakai Lahan Hasil Sitaan Jaksa Agung untuk Bangun Rumah Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067954/digitalisasi-pengajuan-kpr-di-cimb-niaga-bisa-approve-dalam-1-jam-WxYF38IOoU.jpg
Digitalisasi, Pengajuan KPR di CIMB Niaga Bisa Approve dalam 1 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/470/3045707/kpr-ditolak-karena-tidak-bayar-pinjol-ini-solusi-dan-tips-mengatasinya-tCINQN2ySd.png
KPR Ditolak karena Tidak Bayar Pinjol? Ini Solusi dan Tips Mengatasinya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement