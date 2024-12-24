Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Mau Beli Rumah Subsidi? Cek Daftar Bank Penyalur KPR FLPP 2025

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |13:05 WIB
Mau Beli Rumah Subsidi? Cek Daftar Bank Penyalur KPR FLPP 2025
Bank penyalur KPR FLPP untuk rumah subsidi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menetapkan bank penyalur KPR FLPP untuk rumah subsidi tahun 2025.

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengaku dirinya sudah menerima banyak masukan dan usulan dari berbagai pihak baik pengembang perumahan dan masyarakat agar KPR FLPP ini terus dilanjutkan tahun depan.

Pria yang akrab disapa Ara itu juga meminta BP Tapera untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di daerah bisa dimulai awal tahun 2025 mendatang.

"Hari ini kita menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan FLPP dan Tapera Tahun 2024 antara BP Tapera dengan Bank Penyalur. Selain itu juga penandatanganan komitmen bersama ekosistem perumahan untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagai bukti semangat gotong royong membangun rumah rakyat telah berjalan dengan baik," ujar Ara di Auditorium Kementerian PU, Selasa (24/12/2024).

Berikut adalah daftar perbankan yang siap melaksanakan penyaluran KPR FLPP tahun 2025:

1. BPD Nagari

2. BPD Nagari Syariah

3. BPD Kalbar

4. Kalbar Syariah

5. BPD NTB Syariah

6. BPD Aceh Syariah

7. BPD Kalteng

8. BPD Kaltim

9. BPD Riau Syariah

10. BPD Jateng

