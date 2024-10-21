Menpera Maruarar Sirait Pakai Lahan Hasil Sitaan Jaksa Agung untuk Bangun Rumah Rakyat

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyiapkan langkah untuk mendorong pembangunan perumahan dengan menggunakan lahan-lahan sitaan yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Sebab menurutnya, masalah lahan ini menjadi salah satu tantangan untuk pengembangan kawasan perumahan, termasuk program pembangunan 3 juta rumah Prabowo - Gibran.

"Sebisa mungkin kita menggunakan yang sudah ada, misalnya saya sudah koordinasi dengan bapak Jaksa Agung, ada banyak yang sitaan. Bagaimana itu bisa dimanfaatkan," ujar Maruarar Sirait di Istana Merdeka Jakarta, Senin (21/10/2024).

Selain pemanfaatan lahan sitaan, Maruarar juga akan berkoordinasi dengan BUMN untuk pemanfaatan lahan yang dimiliki perusahaan pelat merah tersebut. Sebagai contoh, lahan yang dimiliki oleh PT KAI, sangat potensial untuk pengembangan hunian yang langsung terintegrasi dengan moda transportasi.

"Kemudian bagaimana dari BUMN, misal dari Kereta Api, itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," tambahnya.