Maruarar Sirait Jadi Menteri Perumahan, Wakilnya Fahri Hamzah

JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo memastikan posisi Menteri Perumahan nantinya diisi oleh Maruarar Sirait. Dirinya akan didampingi Fahri Hamzah.

Sebagaimana diketahui, Maruarar memang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Senin (14/10/2024).

"(Menteri Perumahan) Pak Maruarar Sirait," kata Hashim saat ditemui di Gedung Makara Art Center Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (16/10/2024).

Selain itu, Hashim juga memastikan Fahri Hamzah yang juga telah dipanggil oleh Prabowo dipercaya sebagai Wakil Menteri (Wamen) Perumahan.

"(Fahri Hamzah) Perumahan, Wakil Menteri Perumahan," imbuhnya.

Selanjutnya, Hashim juga menekankan ke depan perannya akan masih aktif di Satgas Perumahan untuk memberikan pengarahan kepada keduanya.

Diberitakan sebelumnya, Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait mengaku mendapatkan pesan khusus dari Prabowo kala dirinya mendatangani kediaman pria yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan tersebut.

"Pesannya harus kerja keras sekali ya, harus kerja keras sekali ya semoga bisa bermanfaat bagi rakyat," kata Maruarar.