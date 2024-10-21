Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Profil Maruarar Sirait, Eks PDIP yang Jadi Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pilihan Prabowo

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |10:00 WIB
Profil Maruarar Sirait, Eks PDIP yang Jadi Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pilihan Prabowo
Profil Maruarar Sirait, Eks PDID Jadi Menteri Perumahan Pilihan Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan Kabinet Merah Putih pada Minggu 20 Oktober 2024 malam. Sejumlah kementerian baru dibentuk Prabowo, salah satunya Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Adapun, Maruarar Sirait ditunjuk sebagai Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode 2024-2029.

"Maruarar Sirait, S.I.P. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Berdasarkan pengumuman tersebut maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berubah nomenklatur menjadi Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Maruarar Sirait lahir di Medan, 23 Desember 1969. Pria yang akrab disapa Ara ini merupakan putra dari mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sabam Sirait.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/455/3107331/menteri_pariwisata-ZyFt_large.jpg
Segini Perbandingan Harta Kekayaan Menteri Widiyanti Putri Wardhana dengan Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/455/3106864/menteri_pariwisata-IVbw_large.jpg
Daftar 5 Menteri Terkaya di Kabinet Prabowo, Ada yang Punya Harta Rp5,4 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/320/3104768/menko_airlangga-WnRX_large.jpg
Menko Airlangga Kesal 10 Juta Orang Kaya RI Doyan Belanja di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/320/3091369/prabowo-bakal-angkat-anggito-abimanyu-jadi-menteri-penerimaan-negara-pdZlzx8lVP.png
Prabowo Bakal Angkat Anggito Abimanyu Jadi Menteri Penerimaan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089682/segini-harta-kekayaan-maruarar-sirait-punya-banyak-tanah-di-indonesia-XNVbUhbokX.jpg
Segini Harta Kekayaan Maruarar Sirait, Punya Banyak Tanah di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/320/3082477/profil-septian-hario-seto-anak-buah-luhut-yang-dilantik-jadi-anggota-den-fyXL2VNj98.jpg
Profil Septian Hario Seto, Anak Buah Luhut yang Dilantik Jadi Anggota DEN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement