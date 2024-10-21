Profil Maruarar Sirait, Eks PDIP yang Jadi Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pilihan Prabowo

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan Kabinet Merah Putih pada Minggu 20 Oktober 2024 malam. Sejumlah kementerian baru dibentuk Prabowo, salah satunya Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Adapun, Maruarar Sirait ditunjuk sebagai Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode 2024-2029.

"Maruarar Sirait, S.I.P. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Berdasarkan pengumuman tersebut maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berubah nomenklatur menjadi Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Maruarar Sirait lahir di Medan, 23 Desember 1969. Pria yang akrab disapa Ara ini merupakan putra dari mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sabam Sirait.